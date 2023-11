New Zealand vs South Africa: पुणे की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

वर्ल्ड कप में New Zealand vs South Africa (New Zealand vs South Africa: Head-to-Head in ODI World Cup)

वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीकी टीम के बीच 8 बार मैच हुए हैं जिसमें कीवी टीम को छह बार जीत हासिल हुई है तो वहीं साउथ अफ्रीका दो बार मैच जीतने में सफल रही है.

साउथ अफ्रीका संभावित XI (South Africa Probable XI)

टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, रासी वैन डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जानसन, कैगिसो रबाडा, केशव महाराज, गेराल्ड कोएत्ज़ी, लुंगी एनगिडी

New Zealand XI (New Zealand Probable XI)

डेवोन कॉनवे, विल यंग, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (कप्तान), ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम, मिशेल सेंटनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन

Pune रिपोर्ट (New Zealand vs South Africa pitch report Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune )

एमसीए स्टेडियम (MCA) की पिच आम तौर पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी है इस पिच पर वर्ल्ड कप से पहले खेले गए 7 मैचों में 5 मैचों के दौरान स्कोर 300 से ज्यादा का बना था. वहीं, टूर्नामेंट में अब तक,पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें अच्छा स्कोर नहीं बना पाई हैं लेकिन पिच के अनुसार बल्लेबाजों को फायदा मिल सकता है. इस मैदान पर कुल 9 वनडे मैच अबतक खेले गए हैं जिसमें 4 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है तो वहीं 5 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है.

New Zealand vs South Africa मौसम Update (New Zealand vs South Africa Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune)

पुणे में आज मौसम अच्छा रहेगा और बारिश की संभावना न के बराबर है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम तामपान 33 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है.