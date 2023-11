World Cup Final India vs Australia: अहमदाबाद की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: World Cup Final 2023: चार चरणो में आयोजित होगी क्लोजिंग सेरेमनी, इन गानों पर झूमेगा पूरा देश, शो की टाइमिंग जान ले

India vs Australia World Cup Final (IND vs Australia,Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच 150 मैच हुए हैं जिसमें भारत को 57 मैचों में जीत मिली है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 83 मैच जीतने में सफल रहा है. इसके अलावा 10 मैच ऐसे रहे हैं जिसका कोई परिणाम नहीं निकाल पाया है.

India vs Australia Head to Head in ODI World Cup Final

वर्ल्ड कप में India vs Australia के बीच कुल 13 मैच हुए हैं जिसमें 8 मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत मिली है तो वहीं, भारत 5 मैच को जीतने में सफल रहा है.

ऑस्ट्रेलिया संभावित XI (Australia Probable XI)

डेविड वार्नर, मिशेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड, एडम ज़ैम्पा

भारत XI (India Probable XI)

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज

पिच रिपोर्ट India vs Australia, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad)

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक फाइनल मैच खेला जाने वाला है. इस मैदान अलग-अलग कुल 11 पिचें हैं. फाइनल मैच धीमी पिच पर खेला जाना वाला है. यानी गेंद बल्लेबाज के पास गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद रूककर आ सकती है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच भी धीमी पिच पर खेला गया था और भारतीय टीम मैच जीतने में सफल रही थी. भारतीय टीम के कप्तान रोहित और ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने पिच का निरीक्षण काफी देर तक किया है. ऐसे में देखना होगा कि फाइनल में टॉस जीतने वाली टीम क्या फैसला करती है.

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad का ODI रिकॉर्ड

इस मैदान पर कुल 30 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 15 मैच में जीत हासिल करने में सफल रही है तो वहीं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम भी 15 बार मैच जीतने में सफल रही है. यानी दोनों टीमों का रिकॉर्ड बराबरी का रहा है.

भारत ने इस मैदान पर कुल 19 मैच खेले हैं जिसमें 11 में जीत और 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया ने यहां 6 मैच खेले हैं जिसमें 4 मैच में जीत हासिल हुई है. इसके अलावा 2 मैचों में हार नसीब हुई है.

Ahmedabad weather report (IND vs AUS Final Weather Report):

एक्यूवेदर की रिपोर्ट्स के अनुसार 19 नवंबर के दिन अहमदाबाद का मौसम साफ रहेगा. उच्चतम तापमान 33 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है. मैच का मजा फैन्स पूरा ले पाएंगे.