वुमेंस वर्ल्ड कप: न्यूजीलैंड ने चखा जीत का स्वाद, बांग्लादेश को 100 रनों से रौंद प्वॉइंट्स टेबल में मचाई खलबली

Women's World Cup 2025 Updated Points Table: गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हुए वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के 11वें मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रनों से रौंदा और टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए. इसके जवाब में बांग्लादेश 127 रनों पर सिमट गई. इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने अपने अंकों का खाता खोला. न्यूजीलैंड अब प्वॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर आ गई है, जबकि बांग्लादेश छठे स्थान पर है.

न्यूजीलैंड ने मचाई प्वॉइंट्स टेबल में हलचल

न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रनों से हराकर प्वॉइंट्स टेबल में हलचल मचा दी है. न्यूजीलैंड इस मुकाबले से पहले सातवें स्थान पर थी. उसे वर्ल्ड कप के अपने शुरुआती मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से 89 रन से हार का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट से हार गई. बांग्लादेश को हराकर न्यूजीलैंड अब पांचवें स्थान पर पहुंच गई है. उससे तीन मैच में एक जीत और दो हार के बाद 2 अंक हैं. न्यूजीलैंड का नेट रन रेट -0.245 का है. बांग्लादेश के भी 3 मैच में एक जीत और दो हार के साथ 2 अंक हैं. बांग्लादेश का नेट रन रेट -0.357 का है और वो छठे स्थान पर है. बता दें, ग्रुप स्टेज के बाद प्वॉइंट्स टेबल में टॉप-4 में रहने वाली टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.

न्यूजीलैंड ने चखा जीत का स्वाद

न्यूजीलैंड ने महिला विश्व कप में लगातार 2 हार के बाद पहली जीत का स्वाद चख लिया है. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन के बड़े अंतर से हराया. बांग्लादेश को जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य मिला था. न्यूजीलैंड की कसी हुई गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया.

बांग्लादेश ने अपने 6 विकेट 33 रन पर खो दिए. इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी. लेकिन, फाहिमा खातून के 34, नाहिदा अख्तर के 17, और राबिया खान के 25 रन के अलावा अतिरिक्त मिले 30 रनों की बदौलत बांग्लादेश की पारी 39.5 ओवर में 127 पर सिमटी. न्यूजीलैंड के लिए जेस केर और ली ताहुहु ने 3-3, रोजमेरी मेयर ने 2, और अमेलिया केर और इडेन कार्सन ने 1-1 विकेट लिए.

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी और 38 के स्कोर पर टॉप ऑर्डर के तीन बल्लेबाज आउट हो चुके थे. इसके बाद कप्तान सोफी डिवाइन और ब्रूकी हेडिले ने चौथे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 150 तक पहुंचाया.

ब्रूकी हेडिले 104 गेंद पर 69 रन बनाकर आउट हुईं. सोफी डिवाइन ने 85 गेंद पर 63 रन की पारी खेली. डिवाइन ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए। इन दोनों के अलावा सूजी बेट्स ने 29 और मैडी ग्रीन ने 25 रन की पारी खेली. इन चारों बल्लेबाजों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए.