ICC मान सकता है बांग्लादेश की बात, वेन्यू शिफ्ट करने को लेकर एक-दो दिनों में हो सकता है फैसला- रिपोर्ट

ICC might open to considering Bangladesh request: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को सुरक्षा चिंताओं और सरकार की सलाह का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया है. यह फैसला आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 'रिलीज' करने के बाद लिया गया. बीसीसीआई ने शनिवार को रहमान को 'रिलीज' करने के अपने फैसले के लिए दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि यह कदम मौजूदा घटनाओं से प्रेरित है. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा है कि आईसीसी बांग्लादेश की मांग मान सकता है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में वेन्यू को भारत से बाहर शिफ्ट करने की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अनुरोध पर विचार करने के लिए तैयार हो सकती है. विश्व संस्था ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है या औपचारिक रूप से बैठक नहीं की है, खासकर आज रविवार होने के कारण, लेकिन आईसीसी बांग्लादेश के मैचों को टी20 विश्व कप के सह-मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट करने के खिलाफ नहीं है. बांग्लादेश को अपने सभी लीग मैच भारत में खेलने हैं - तीन कोलकाता में और एक मुंबई में - और इस पर निर्णय अगले एक या दो दिनों में लिए जाने की संभावना है.

इससे पहने दिन में, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से अचानक बाहर किए जाने के बाद बीसीबी ने शनिवार रात को एक आपातकालीन बैठक बुलाई और एक दिन बाद घोषणा की कि निदेशक मंडल की पुनः बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय टीम सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगी.

बीसीबी ने एक बयान में कहा,"बोर्ड ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और भारत में खेले जाने वाले मैचों में बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम की भागीदारी से संबंधित मौजूदा परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है." उन्होंने कहा,"भारत में बांग्लादेश की टीम की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं और मौजूदा स्थिति के आकलन के साथ बांग्लादेश सरकार की सलाह पर विचार करते हुए निदेशक मंडल ने फैसला किया है कि बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम वर्तमान परिस्थितियों में टूर्नामेंट के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगी."

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा क्योंकि बांग्लादेश को लीग चरण के अपने चारों मैच भारत में खेलने हैं. पाकिस्तान के साथ हुए समझौते की तरह बांग्लादेश भी चाहता है कि उसके सभी मैच टूर्नामेंट के सह-मेजबान श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिए जाएं.

बीसीबी के बयान के मुताबिक,"बीसीबी ने विश्व कप के आयोजक आईसीसी से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वह बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी अन्य स्थान (सह-मेजबान श्रीलंका) में स्थानांतरित करने पर विचार करे." बीसीबी आईसीसी से इस स्थिति को समझने और इस मामले पर तत्काल प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है.

बीसीबी द्वारा बयान जारी करने से पहले ही सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल ने फेसबुक पर घोषणा कर दी कि बोर्ड ने भारत में अपनी टीम नहीं भेजने का फैसला कर लिया है. बीसीबी की आपातकालीन बैठक के बाद नजरुल ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह जय शाह के नेतृत्व वाली आईसीसी से बांग्लादेश के चार लीग मैचों (कोलकाता में तीन और मुंबई में एक) को श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध करे.

यह भी पढ़ें: मुस्ताफ़िज़ुर रहमान विवाद: बांग्लादश क्रिकेट बोर्ड करने लगा लफ़ड़े, कहीं महंगे ना पड़ पाए नखरे!

यह भी पढ़ें: IND vs NZ ODI Series: मोहम्मद शमी, ईशान किशन को मौका नहीं, वनडे सीरीज के लिए इन खिलाड़ियों को मिली जगह