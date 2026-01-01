विज्ञापन
IPL 2026: मुस्तफिजुर रहमान ने KKR से रिलीज होने के बाद तोड़ी चुप्पी

Mustafizur Rahman Breaks Silence: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा रिलीज किए जाने पर चुप्पी तोड़ी है.

Mustafizur Rahman Breaks Silence: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा रिलीज किए जाने पर चुप्पी तोड़ी है. टूर्नामेंट के 19वें संस्करण में उनकी भागीदारी पर विवाद था, क्योंकि बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से हिंदूओं को निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे में शानिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने केकेआर फ्रेंचाइजी को 30 वर्षीय खिलाड़ी को रिलीज करने का आदेश दिया, जिसका फ्रेंचाइजी ने पालन किया. बांग्लादेशी मीडिया की मानें तो मुस्तफिजुर रहमान ने आईपीएल के इस कदम पर निराशा जताई है. बीडीक्रिकटाइम से बात करते हुए मुस्तफिजुर ने कहा,"अगर वे मुझे रिलीज कर देते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं?"

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने शनिवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया. बीसीसीआई ने भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह कदम उठाया.

पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. उनका बेस प्राइस दो करोड रुपए था. चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद केकेआर इस 30 वर्षीय गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था. बीसीसीआई ने कहा कि 26 मार्च से शुरू होने वाली लीग में जरूरत पड़ने पर केकेआर को उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी का चयन करने की अनुमति होगी.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा,"हाल की घटनाओं के मद्देनज़र BCCI ने केकेआर (कोलकाता नाइट राइडर्स से) अपने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफ़िजुर रहमान को रीलीज़ करने को कहा है. BCCI ने ये भी कहा है कि अगर केकेआर टीम इसका कोई विकल्प मांगती है तो वो उसे उसकी अनुमति दे देगी."

केकेआर ने बाद में कहा कि उसने बीसीसीआई के निर्देश पर कार्रवाई की है. फ्रेंचाइजी ने एक बयान में कहा,"कोलकाता नाइट राइडर्स पुष्टि करता है कि आईपीएल के नियामक बीसीसीआई-आईपीएल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र से पहले मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है." केकेआर ने कहा,"भारतीय क्रिकेट बोर्ड के निर्देश पर उचित प्रक्रिया और परामर्श के बाद (खिलाड़ी को) रिलीज कर दिया गया है."

मुस्तफिजुर रहमान को टीम में रखने के कारण केकेआर के सह-मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था. सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ नेताओं ने मौजूदा परिदृश्य में गेंदबाज को टीम में शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए थे. रहमान 2016 से आठ बार आईपीएल में खेल चुके हैं. उन्होंने केवल 2019 और 2020 में टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था. वह सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं. तीन बार के चैंपियन केकेआर ने पहली बार उन्हें अपनी टीम से जोड़ा था.

