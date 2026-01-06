विज्ञापन
विशेष लिंक

हिंदुओं पर टारगेटेड हमलों को बांग्लादेश ने बताया सामान्य अपराध, सवाल- फिर अल्पसंख्यक ही निशाने पर क्यों?

बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर हो रहे हमलों को सामान्य अपराध बता रही है. लेकिन सवाल यह है कि बीते कुछ दिनों में यहां जिस तरह से हिंदुओं पर हमले किए गए वह चिंता की बात है. बीते 18 दिन में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हत्या हुई है.

Read Time: 3 mins
Share
हिंदुओं पर टारगेटेड हमलों को बांग्लादेश ने बताया सामान्य अपराध, सवाल- फिर अल्पसंख्यक ही निशाने पर क्यों?
खोकोन दास की फाइल फोटो और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस.
  • बांग्लादेश में बीते 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या और एक विधवा महिला के साथ रेप की घटना हुई हैं.
  • बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं पर हमलों को सामान्य अपराध बताया और सांप्रदायिक हिंसा से इनकार किया है.
  • खोकोन दास की हत्या लूट का मामला है, पुलिस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर मामले की जांच की पुष्टि की है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Attack on Hindu in Bangladesh: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं. बीते कुछ दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है. एक हिंदू विधवा महिला के साथ रेप भी किया गया है. पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से भारत में भी माहौल तनावपूर्ण हो रहा है. भारत में कई जगहों पर विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. हिंदुओं पर हो रहे इन्हीं हमलों के कारण IPL में बांग्लादेश के खिलाड़ी का विरोध किया गया. नतीजा यह हुआ कि मुस्तिफजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया जा चुका है. जिसके बाद दोनों देशों के बीच का खेल रिश्ता भी नाजुक दौर में आ गया है. इस बीच बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर अपनी सफाई दी है.

बांग्लादेश ने खोकोन दास की हत्या को लेकर भारत में BJP सहित अन्य राजनीतिक दलों और हिंदूवादी संगठनों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि यह अपराध की सामान्य घटना है, इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है.

खोकोन दास की हत्या सांप्रदायिक हिंसा नहीं, बल्कि लूट था मकसदः बांग्लादेश

बांग्लादेश सरकार ने कहा कि खोकोन दास की हत्या को लेकर भारत में कई संगठनों ने दावा किया कि उनकी हत्या एक हिंसक इस्लामी भीड़ ने ली. लेकिन पुलिस जांच से यह कहानी गलत निकली. इलाज के दौरान खोकोन ने हमलावरों की पहचान की. पुलिस ने बाद में तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया, और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मकसद लूट था, न कि सांप्रदायिक हिंसा.

बांग्लादेश सरकार ने दावा किया कि परिवार के सदस्यों ने भी सांप्रदायिक दावे को खारिज करते हुए कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग एक साथ शोक मना रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.

खोकोन की पत्नी सीमा ने कहा था- हम हिंदू हैं, शांति से रहना चाहते हैं

हालांकि कुछ दिनों पहले खोकोन दास की पत्नी सीमा दास ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था- हमारा किसी से भी किसी मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है. हमें समझ नहीं आ रहा कि मेरे पति को अचानक निशाना क्यों बनाया गया. हम हिंदू हैं. हम बस शांति से रहना चाहते हैं. हमलावर मुसलमान थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.

बीते 18 दिन में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हत्या

बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर हो रहे हमलों को सामान्य अपराध बता रही है. लेकिन सवाल यह है कि बीते कुछ दिनों में यहां जिस तरह से हिंदुओं पर हमले किए गए वह चिंता की बात है. बीते 18 दिन में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हत्या हुई है. एक विधवा महिला के साथ रेप हुआ है. एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटीमेंट लगातार बढ़ रहा है.

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या

  1. 18 दिसंबर- दीपू चंद्र दास
  2. 24 दिसंबर- अमृत मंडल
  3. 29 दिसंबर- बिजेंद्र विस्वास
  4. 3 जनवरी- खोकोन दास
  5. 5 जनवरी- राणा प्रताप बैरागी
  6. 5 जनवरी- शरत चक्रवती मणि

यह भी पढ़ें - बांग्‍लादेश में एक और हिंदू की हत्‍या, प्रतिष्ठित किराना व्‍यवसाई पर धारदार हथियार से हमला, अब तक 6 हिंदुओं को बनाया निशाना

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh, Bangladesh Hindu, Bangladesh Hindu Attack, Bangladesh Hindu Attacked, Bangladesh Government
Get App for Better Experience
Install Now