आईसीसी ने अगले विश्व कप को लेकर किए बड़े ऐलान, बदल जाएगी पूरी तरह तस्वीर, अमोल मजूमदार को दी नई जिम्मेदारी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ICC ने क्रिकेट के ग्लोबल विकास को तेज करने, महिला खेल को मजबूत करने और आईसीसी की दीर्घकालिक विकास रणनीति को मजबूत करने के लिए रणनीतिक उपायों की एक श्रृंखला को मंजूरी दी है. आईसीसी ने महिला क्रिकेट के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की और भारत में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की सफलता को महिला खेल में अपने लंबे समय से चले आ रहे विश्वास के प्रमाण के रूप में सराहा. प्रशंसकों ने स्टेडियमों में इस आयोजन को देखा और किसी भी महिला क्रिकेट आयोजन के लिए टूर्नामेंट की उपस्थिति का रिकॉर्ड तोड़ दिया. टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई और दुनिया भर में ऑन-स्क्रीन दर्शकों के लिए नए रिकॉर्ड बनाए गए, जिसमें भारत में लगभग 500 मिलियन दर्शक रहे. इसी को ध्यान में रखते हुए ICC अगले विश्व कप के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं.

14वें विश्व कप में होंगी 10 टीमें

आईसीसी बोर्ड ने आयोजन की सफलता की वजह से टूर्नामेंट के अगले संस्करण में 10 टीमों (2025 में 8 टीमों से) तक विस्तार करने पर सहमति दे दी. हाल ही में खत्म हुए विश्व कप में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन अगले विश्व में दो और टीमें खेलती दिखाई पड़ेंगी.



ओलंपिक आंदोलन में क्रिकेट

बोर्ड ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) और लॉस एंजिलेस 2028 ओलंपिक खेलों (LA28) के साथ आईसीसी की चल रही जुड़ाव की समीक्षा की. क्योंकि क्रिकेट ग्लोबल मल्टीस्पोर्ट आयोजनों में अपनी जगह बना रहा है. क्रिकेट के अब 2028 तक कई मल्टीस्पोर्ट आयोजनों में शामिल होने की पुष्टि की गई है, जिनमें शामिल हैं:

1. एशियन गेम्स 2026 (ऐची-नागोया, जापान)

2. अफ़्रीकान गेम्स 2027 (कैरो, मिस्र)

3. पैनएम गेम्स 2027 (लीमा, पेरू), जहां क्रिकेट अपनी शुरुआत करेगा

LA28 में, पुरुष और महिला टी20 दोनों आयोजनों में प्रत्येक में छह टीमें होंगी, जिसमें कुल 28 मैच होंगे.

क्रिकेट में और आएगा पैसा

आईसीसी बोर्ड ने वीडियो गेमिंग अधिकारों के लिए एक आमंत्रण टेंडर (ITT) जारी करने की मंजूरी की पुष्टि की, जिससे प्रमुख वैश्विक भागीदारों को आईसीसी के साथ सहयोग करने का अवसर मिला. यह खेल के डिजिटल और मनोरंजन फुटप्रिंट का विस्तार करने में एक प्रमुख कदम है। बोर्ड ने आईसीसी की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में डेटा कंसोलिडेशन परियोजना के माध्यम से नए व्यावसायिक और नवाचार अवसरों का पता लगाने पर भी सहमति व्यक्त की, जो नए व्यावसायिक धाराओं को अनलॉक करने के लिए है.

AI-संचालित फैन्स बेस और बेहतर विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए डेटा क्लस्टरों का लाभ उठाने पर ध्यान देने की बात भी की गई, साथ ही क्रिकेट इको-सिस्टम में उपभोक्ता की समझ को गहरा करने पर भी ज़ोर दिया गया.

बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए अपने एसोसिएट सदस्यों को धन वितरण में लगभग 10% की वृद्धि को मंजूरी दीय धनराशि में वृद्धि से इन देशों को घरेलू कार्यक्रमों, उच्च-प्रदर्शन संरचनाओं और उभरते क्षेत्रों में क्रिकेट विकास में और निवेश करने में सक्षम बनाया जाएगा.

आईसीसी को 'प्रोजेक्ट USA' पर अपनी पहली अपडेट मिली, जिसे यूएसए क्रिकेट के निलंबन के बाद और आईसीसी के निर्देश के अनुसार लॉन्च किया गया था कि यूएस राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ियों के व्यावसायिक और विकास के हितों पर निलंबन के कारण नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. परियोजना LA 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए एक अनुकूल रनवे बनाने और आईसीसी आयोजनों में चल रही भागीदारी के माध्यम से यूएस राष्ट्रीय टीमों के लिए प्रदर्शन मार्गों को बढ़ाने पर केंद्रित है.

आईसीसी महिला क्रिकेट समिति

आईसीसी बोर्ड ने आईसीसी महिला क्रिकेट समिति के कई सदस्यों की नियुक्ति की पुष्टि की, जिनमें एशली डे सिल्वा, मिथाली राज, अमोल मुजुमदार, बेन सॉयर, चार्लोट एडवर्ड्स और साला स्टेला सियाले-वाया शामिल हैं।

