विज्ञापन
विशेष लिंक

ICC प्रमुख जय शाह को NDTV ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का मिला अवॉर्ड

जय शाह ने इस अवॉर्ड को विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम और उनके कोच अमोल मजूमदार को समर्पित किया है. उन्होंने कहा कि हम लगातार भारत में क्रिकेट को और बेहतर करने पर काम कर रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
ICC प्रमुख जय शाह को NDTV ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का मिला अवॉर्ड
  • ICC के अध्यक्ष जय शाह को NDTV इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड में कोट्रांसफॉर्मेशनल फिगर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया
  • जय शाह ने यह अवॉर्ड महिला क्रिकेट टीम और उनके कोच अमोल मजूमदार को समर्पित किया है
  • उन्होंने भारतीय क्रिकेट में 2019 के बाद घरेलू क्रिकेट की फीस में 700 प्रतिशत वृद्धि की बात कही
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

NDTV इंडियन ऑफ द ईयर अवॉर्ड के खास मौके पर ICC प्रमुख जय शाह को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दिया गया. इस मौके पर जय शाह ने इस अवॉर्ड को विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम और उनके कोच अमोल मजूमदार को समर्पित किया. जय शाह ने कहा कि 2019 के बाद हमने बहुत सारे बदलाव इंडियन क्रिकेट में किए हैं. डॉमेस्टिक की फीस 700 फीसदी तक बढ़ाई. हमने डब्लूपीएल लॉन्च किया, जिसने अकेले स्पॉन्सरशिप, मीडिया राइट्स वगैरा से 6000 करोड़ रुपये की कमाई की है.

आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने एनडीटीवी के इंडियन ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स समारोह में कहा कि 2009 से 2025 के अपने करियर में मैंने बहुत सारी जीत देखीं, बहुत सारी हार देखीं. नीचे से ऊपर जाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन टॉप से बॉटम आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता. ऐसे में मेरी आपको यही सलाह है कि और मेहनत करो क्योंकि आपको मैदान में टिके रहना है. उन्होंने कहा कि वन डे, टी20 और टेस्ट में महिला क्रिकेटरों की फीस भी कई गुना बढ़ाई गई है. इस बदलाव के नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं. आपने उन लोगों को भी प्रेरित किया है कि वह चाहें तो कल एक क्रिकेटर बन सकती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, Jay Amitbhai Shah
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com