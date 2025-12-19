ICC प्रमुख जय शाह को NDTV ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का मिला अवॉर्ड

NDTV इंडियन ऑफ द ईयर अवॉर्ड के खास मौके पर ICC प्रमुख जय शाह को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दिया गया. इस मौके पर जय शाह ने इस अवॉर्ड को विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम और उनके कोच अमोल मजूमदार को समर्पित किया. जय शाह ने कहा कि 2019 के बाद हमने बहुत सारे बदलाव इंडियन क्रिकेट में किए हैं. डॉमेस्टिक की फीस 700 फीसदी तक बढ़ाई. हमने डब्लूपीएल लॉन्च किया, जिसने अकेले स्पॉन्सरशिप, मीडिया राइट्स वगैरा से 6000 करोड़ रुपये की कमाई की है.

आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने एनडीटीवी के इंडियन ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स समारोह में कहा कि 2009 से 2025 के अपने करियर में मैंने बहुत सारी जीत देखीं, बहुत सारी हार देखीं. नीचे से ऊपर जाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन टॉप से बॉटम आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता. ऐसे में मेरी आपको यही सलाह है कि और मेहनत करो क्योंकि आपको मैदान में टिके रहना है. उन्होंने कहा कि वन डे, टी20 और टेस्ट में महिला क्रिकेटरों की फीस भी कई गुना बढ़ाई गई है. इस बदलाव के नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं. आपने उन लोगों को भी प्रेरित किया है कि वह चाहें तो कल एक क्रिकेटर बन सकती हैं.