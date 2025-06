IND vs ENG: ऋषभ पंत ने खत्म कर दी धोनी की बादशाहत, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऐसा कमाल करने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने

Rishabh Pant ICC Test Batting Rankings: भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान और स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 800 रेटिंग पॉइंट्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं और पंत ने धोनी की बादशाहत खत्म कर दी. पंत ने न सिर्फ भारतीय विकेटकीपरों के लिए एक नई मिसाल कायम की है, बल्कि यह दिखा दिया है कि वह टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल हो चुके हैं.

