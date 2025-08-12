'मैं सिराज के बारे में जानना चाहता हूं कि...', इंग्लैंड पूर्व कप्तान के भारतीय पेसर की तारीफ में बड़े बोल

पिछले दिनों इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ हुई सीरीज और खासकर आखिरी टेस्ट के बाद जो खिलाड़ी सभी की आंखों का नूर बन गया, वह भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) रहे. पूरी सीरीज के दौरान सिराज के कभी न हार मानने के जज्बे को सभी दिग्गजों ने एक सुर में सलाम किया. अब इंग्लैड के महान पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड गॉवर ने एक कदम आगे जाते हुए कहा है कि मैं इंग्लैंड के बॉलरों को तमाम वो सब चीजें खिलाना और पिलाना चाहता हूं, जो सिराज खाते हैं. मैं यह जानता चाहता हूं कि सिराज क्या लेते हैं, क्या खाते हैं और क्या पीते हैं.

गॉवर ने लिखे एक कॉलम में कहा,'जो भी सिराज खाते या पीते हैं, मैं वह सब इंग्लैंड के बॉलरों को देना चाहता हूं. मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या खाते और पीते हैं. वह क्या लेते हैं.' अपने समय के लेफ्टी बल्लेबाज ने कहा, 'सिराज की जो एक बात मेरे ज़हन में बसी रह गई, वह यह रही कि वह सभी पांचों टेस्ट खेले अस्थिर दिखे.' गॉवर ने लिखा, 'इसके बावजदूद उन्होंने आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी में 30 से ज्यादा ओवर गेंदबाजी की क्योंकि पेसरों को इन हालात में गेंदबाजी करनी थी और उसने कभी भी हार नहीं मानी.सिराज कभी भी नहीं रुके और वह कभी भी मुर्झाते या शिथिल दिखाई नहीं पड़े.

सिराज की इस यूएसपी पर फिदा हो गए तमाम दिग्गज

मोहम्मद सिराज ने जैसी गेंदबाजी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई सीरीज में की, उससे उसने दुनिया के पूर्व क्रिकेटरों को अपना दीवाना बना लिया. सिराज सीरीज में सबसे ज्यादा 23 विकेट लेने वाले बॉलर रहे, लेकिन इससे अलग सिराज जिस यूएसपी (खास बात) ने तमाम दिग्गजों की आंखों का नूर बन गए, वह रहा पूरी सीरीज में उनका सबसे ज्यादा 185.3 ओवर यानी 1113 गेंद फेंकने. सिराज के बाद एक हजार से ज्यादा गेंद फेंकने वाले दूसरे और इकलौत बॉलर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स रहे. स्टोक्स ने 181 ओवर यानी 1086 गेंद फेंकीं. और संभवत: सिराज का यही दमखम डेविड गॉवर जैसे दिग्गज को उनका फैन बना गया.