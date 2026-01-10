Shubman Gill: निर्णायक मोड़ पर शुभमन गिल: 'कार्मिक प्वाइंट' जो तय करेगा भविष्य

T20 World Cup 2026, Shubman Gill: शुभमन गिल इस समय अपने क्रिकेट करियर के सबसे अहम दौर से गुजर रहे हैं. टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल टी20 फॉर्मेट से टीम इंडिया से ड्रॉप हो चुके हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. गिल को भले ही प्रदर्शन के चलते टीम से ड्रॉप होना पड़ा हो, लेकिन उनकी वापसी इस फॉर्मेट में काफी मुश्किल है. वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आग उगला रहा है, संजू सैमसन मिले मौके को भुनाने से नहीं चूक रहे हैं. यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं बिना गलती के बाहर बैठे हैं तो टीम मैनेजमेंट का ओपनर विकेटकीपर के साथ प्रयोग सफल रहा है. ऐसे में गिल को सिर्फ अपने प्रदर्शन में सिर्फ सुधार नहीं करना होगा बल्कि इतना दमदार प्रदर्शन करना होगा कि चयनकर्ता उन्हें नजरअंदार ही ना कर पाएं. साथ ही गिल को किस्मत का साथ भी जरूरी होगा.

उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे शुभमन गिल

पिछले एक साल में वनडे और टी20 क्रिकेट में शुभमन गिल का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी तकनीक और धैर्य से खुद को साबित किया है, लेकिन व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में निरंतरता की कमी साफ नजर आई है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि लगातार रन और मैच जिताने वाली पारियां जरूरी होती हैं—और यही बात टीम मैनेजमेंट भी चाह रहा है.

भारत का उपकप्तान बनने के बाद से शुभमन गिल ने 15 मैचों में 137.26 की स्ट्राइक रेट और 24.25 की औसत से 291 रन बनाए हैं. गिल के बल्ले से कोई अर्द्धशतक भी नहीं आया है. इस दौरान वह सिर्फ 38 चौके जड़ पाए हैं और उनके बल्ले से 4 छक्के आए हैं. टी20 क्रिकेट में गिल का स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी बेहतर को नहीं कहा जा सकता है. वनडे में गिल का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर जरूर है. 58 वनडे में गिल 2818 रन बनाने में सफल हुए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 15 अर्द्धशतक जरूर लगाए हैं.

संजू-जायसवाल ने बढ़ाई टेंशन

गिल के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यशस्वी जायसवाल, जो एक तरफ बिना किसी गलती के टी20 टीम से बाहर हैं, तो संजू सैमसन दूसरी तरफ लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. गिल को जब उपकप्तान बनाया गया था, तो संजू को बाहर बैठना पड़ा था और जितेश शर्मा को मौका दिया गया था. संजू के वापस टीम में आने से मैनेजमेंट को एक विकेटकीपर ओपनर मिला है, और एक अतिरिक्त गेंदबाज या बल्लेबाज खिलाने का विकल्प मिला है. भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. संजू सैमसन ने बीते टी20 वर्ल्ड कप के बाद से 23 मैचों की 19 पारियों में 588 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 161.98 का है. संजू के बल्ले से 3 शतक और 1 अर्द्धशतक आया है.

वहीं जायसवाल घरेलू सर्किट और आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. जायसवाल ने भारत के लिए अभी तक 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 164.31 की स्ट्राइक रेट से 723 रन बनाए हैं. जबकि पिछले आईपीएल में उन्होंने 159.71 की स्ट्राइक रेट से 559 रन ठोके थे.

बड़ा सवाल- मैनेजमेंट की सोच का भी

शुभमन गिल को सिर्फ बेहतर प्रदर्शन ही नहीं करना होगा, उन्हें मैनेजमेंट की सोच से भी दो-चार होना पड़ेगा. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम मैनेजमेंट की एक ओपनर विकेटकीपर बल्लेबाज के फॉर्मेलू के साथ जा रहा है. इससे टीम को एक अतिरिक्त खिलाड़ी का विकल्प मिलता है. या तो यह ऑल-राउंडर हो सकता है या फिर गेंदबाज, या जरूरत के हिसाब से बल्लेबाज. गिल के आने से मैनेजमेंट का यह विकल्प खत्म होता है. ऐसे में उसके एक फिनिशर भी चाहिए होता है. गिल जब ओपनिंग कर रहे थे, तब जितेश इस भूमिका को निभा रहे थे.

वैभव सूर्यवंशी भी दे रहे दस्तक

वहीं युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी भी दस्तक दे रहे हैं. वैभव 15 साल के हुए नहीं हैं लेकिन उनके कारनामें सबकी जुबां पर हैं. छक्कों की बरसात करने में माहिर इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के पास आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड है. वैभव अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. यह भी देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता उन्हें कितने दिनों तक मौका नहीं देते हैं.

आगे की राह मुश्किल

गिल को हमेशा किस्मत का साथ मिलता रहा है. उन्हें आगामी आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन करना होगा और अपने मौके का इंतजार करना होगा. यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या वनडे में उनके प्रदर्शन को देखकर उन्हें टी20 फॉर्मेट में मौका दिया जाता है. गिल के साथ अच्छी बात यह है कि वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. संजू को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाज जो गिल के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं, वो बाएं हाथ के हैं. ओपनिंग स्लॉट में दाएं-बाएं का कॉम्बिनेशन उनके हित में जा सकता है.

