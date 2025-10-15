वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए कितने रुपये मिलेंगे, जानिए कितनी होगी कमाई

Vaibhav Suryavanshi becomes vice-captain at 14 in Ranji Trophy:आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के पहले दो मैचों के लिए 14 वर्षीय प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान नियुक्त किया है, जबकि सकीबुल गनी टीम के कप्तान होंगे. सूर्यवंशी के बिहार के लिए पूरा सत्र खेलने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह अगले साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनने की दौड़ में होंगे. लेकिन रणजी ट्रॉफी में जितने भी मैच वैभव खेलेंगे. उनको मैच फीस के रूप में काफी पैसे मिलने वाले हैं.

वैभव सूर्यवंशी की रणजी ट्रॉफी सैलरी

14 साल के बिहार के उप-कप्तान को मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीज़न में प्रतिदिन ₹40,000 मिलेंगे. दरअसल, 20 से ज़्यादा रणजी ट्रॉफी मैचों का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों को प्रतिदिन ₹40,000 मिलते हैं. वैभव सिर्फ़ 6 मैच खेलने के बावजूद ₹40,000 मैच फीस के तौर पर घर ले जाएंगे.

प्रति मैच कमाई

रणजी ट्रॉफी मैच 4 दिनों तक चलता है, यानी वैभव इस सीज़न में एक मैच से 160,000 रुपये कमा सकते हैं.

इस सीज़न की कुल कमाई

बिहार के पहले 5 मैचों को मिलाकर, वैभव को रणजी ट्रॉफी से कुल मिलाकर लगभग ₹650,000 की कमाई हो सकती है.

अन्य खिलाड़ी ज़्यादा कमाते हैं

अधिक अनुभवी खिलाड़ी अपने रणजी मैच के अनुभव के आधार पर प्रतिदिन ₹50,000-₹60,000 कमा सकते हैं. दरअसल, रणजी ट्रॉफी में खिलाड़ियों के अनुभव के हिसाब से उन्हें मैच फीस दिया जाता है. 20 से 40 मैचों का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों को हर दिन की मैच फीस 50000 रुपये मिलती है.

बिहार की टीम: पीयूष कुमार सिंह, भाष्कर दुबे, सकीबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अर्नव किशोर, आयुष लोहारूका, बिपिन सौरभ, अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार

नोट- बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी मैच खेला जा रहा है. पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश पहली पारी में 105 रन बनाकर आउट हो गई है. वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए बल्लेबाजी करने वाले हैं. देखना है कि अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में वैभव कितने रनों की पारी खेलते हैं.