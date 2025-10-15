Vaibhav Suryavanshi: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, अब उपकप्तान बनकर तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi : वैभव सूर्यवंशी को बिहार रणजी टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वैभव रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो मैचों के लिए बिहार टीम की उपकप्तानी करेंगे. ऐसा होते ही वैभव, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में उपकप्तान बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं.

सचिन तेंदुलकर से निकले आगे

बता दें कि सचिन तेंदुलकर को उपकप्तान की जिम्मेदारी पहली बार 19 साल की उम्र में साल 1993 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में दी गई थी. वहीं, कोहली 22 साल की उम्र में साल 2010 में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ त्रिकोणीय सीरीज के दौरान उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इस तरह वैभव किसी भी टूर्नामेंट के इतिहास में उप-कप्तानी संभालने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं.

रणजी टॉफी में बिहार का पहला मैच 15 अक्टूबर को

बिहार अपने अभियान की शुरुआत 15 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ करेगा, उसके बाद 25 अक्टूबर को मणिपुर से भिड़ेगा. पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश पहली पारी में 105 रन बनाकर आउट हो गई है.

रणजी ट्रॉफी के लिए बिहार टीम

साकिबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उप-कप्तान), पीयूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, अर्नव किशोर, आयुष लोहारूका, बिपिन सौरभ, अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार

सूर्यवंशी के बिहार के लिए पूरा सत्र खेलने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह अगले साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनने की दौड़ में होंगे.

भारतीय क्रिकेट के भविष्य हैं वैभव सूर्यवंशी

2024 में बिहार के लिए सिर्फ़ 12 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सूर्यवंशी का शुरुआती परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा था. सूर्यवंशी ने अपनी पहली 10 पारियों में 100 रन ही बनाए थे. लेकिन उसके बाद से फिर इस युवा बैटर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. आईपीएल 2025 में, इस युवा दाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने बड़े मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और राजस्थान रॉयल्स के लिए 38 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक जड़कर टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र के शतकवीर बने.

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 वनडे सीरीज़ में भी कमाल का खेल दिखाया. जहां उन्होंने 3 पारियों में 41 से ज़्यादा की औसत से रन बनाए. इसी साल की शुरुआत में, इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ़, उन्होंने 5 पारियों में 71 की औसत से 355 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा था. इसके अलावा 7आईपीएल मैचों में, वैभव ने 206 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाकर करिश्मा कर दिया था.