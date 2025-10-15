Bihar Election के लिए JDU ने खोले पत्ते, पहली लिस्ट में 57 नाम, LJP के सामने उतारा उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जनता दल (यूनाइटेड) ने बुधवार को अपनी पहली सूची जारी कर दी है.पार्टी ने 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है.इस सूची में वर्तमान विधायक का टिकट काटा गया है, जबकि कुछ नए चेहरों को मौका मिला है.सूची के मुताबिक, जिन सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) ने पहले ही उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, उन सीटों पर भी जेडीयू ने प्रत्याशी खड़ा कर सीधा मुकाबला तय कर दिया है.

सूची में मोरवा सीट भी शामिल

इनमें समस्तीपुर जिले की मोरवा सीट भी शामिल है, जहां से चिराग ने पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी.जेडीयू ने समस्तीपुर जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को सिंबल देकर नामांकन कराने का निर्देश दे दिया गया है.

समस्तीपुर जिले से जेडीयू के घोषित उम्मीदवार -

समस्तीपुर सीट – 2020 में रनर रही अश्वमेध देवी

कल्याणपुर (सुरक्षित) सीट – वर्तमान विधायक महेश्वर हजारी

वारिसनगर सीट – वर्तमान विधायक अशोक कुमार मुन्ना के पुत्र मंजरिक मृणाल

मोरवा सीट – 2020 में रनर रहे विद्यासागर निषाद

सरायरंजन सीट – बिहार सरकार के मंत्री एवं वर्तमान विधायक विजय कुमार चौधरी

विभूतिपुर सीट – 2020 में रनर रहे रामबालक सिंह की पत्नी रवीना कुशवाहा

हसनपुर सीट – 2020 में रनर रहे राजकुमार राय

सीटों का समीकरण

विभूतिपुर सीट पर पार्टी ने पूर्व विधायक के स्थान पर उनकी पत्नी को टिकट दिया है.बताया गया है कि पूर्व विधायक पर डबल मर्डर केस में आरोप तय होने के कारण पार्टी ने यह निर्णय लिया. जिले की बाकी तीन सीटों रोसड़ा, मोहिउद्दीननगर और उजियारपुर पर एनडीए के अन्य घटक दल अपने प्रत्याशी उतारेंगे, इनमें उजियारपुर से रालोमो के प्रशांत पंकज, मोहिउद्दीननगर से भाजपा के राजेश सिंह और रोसड़ा से भाजपा के वीरेंद्र पासवान के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं.

बता दें कि एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार समस्तीपुर जिले में लोजपा (रामविलास) को दो सीटें मिलने की संभावना थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कड़े रुख के बाद जेडीयू ने जिले की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर लोजपा के समीकरण को झटका दे दिया है.