विराट कोहली के पास सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका, ऐसा है पूरा गणित

Virat Kohli record vs Sachin Tendulker record in ODI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली खेलते हुए नजर आने वाले हैं. यह सीरीज कोहली के भविष्य को तय कर सकता है. कोहली के फ्यूचर को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है. कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि य़ह सीरीज कोहली ही नहीं बल्कि रोहित शर्मा के लिए भी आखिरी इंटरनेशनल सीरीज हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो कोहली, सचिन के 100 शतकों के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएंगे. लेकिन यदि कोहली 2027 का वर्ल्ड कप तक खेल लेते हैं तो उनके पास तेंदुलकर के 100 शतकों के महारिकॉर्ड को पार करने का मौका होगा.

13 पहले सचिन ने की थी भविष्यवाणी

बता दें कि 13 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने भविष्यवाणी की थी कि उनका यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं. अब विराट अगले महीने 37 साल के हो जाएंगे. वहीं, 2027 के वर्ल्ड कप तक उनकी उम्र 39 साल की होगी. लेकिन कोहली अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. आज भी वो सबसे फिट क्रिकेटर में से एक हैं. ऐसे में यदि कोहली 2027 तक वनडे खेलते रहे तो उनके पास तेंदुलकर की भविष्यवाणी को सच करने का मौका होगा.

कोहली के नाम 82 शतक, 100 शतक पूरा होने में 18 शतक की दरकार

इस समय तक कोहली के नाम 82 इंटरनेशनल शतक दर्ज है. कोहली को 100 शतक तक पहुंचने के लिए 18 शतक की दरकार है. वनडे में कोहली के नाम 51 शतक है. विराट टेस्ट और टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. यानी अब यदि कोहली को सचिन के रिकॉर्ड तक पहुंचना है तो उन्हें सिर्फ वनडे खेलकर इस मुकाम को हासिल करना होगा.

ऐसे कर सकते हैं विराट कोहली 100 शतक पूरा

2027 वनडे वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम को कुल 24 वनडे मैच खेलने हैं. इसके बाद अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो उसे 11 मैच खेलने होंगे. ऐसे में देखा जाए तो विराट कोहली को वर्ल्ड कप 2027 तक कुल 35 मैच खेलने हैं. इन 35 मैचों में विराट को 18 शतक लगाने होंगे जिससे वो सचिन के 100 शतक तक पहुंच जाएंगे.

ऐसे तोड़ सकते हैं 100 शतकों का महारिकॉर्ड

अब कोहली को अपने फॉर्म में रहकर कुल 35 मैच में 18 शतक लगाने होंगे. यानी हर दूसरे मैच में किंग कोहली को वनडे में शतक लगाने की कोशिश करनी होगी. ऐसा होने के बाद भी कोहली, सचिन के 100 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी या तोड़ सकते हैं. हालांकि ऐसा करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां कुछ भी संभव है.

वर्ल्ड कप 2027 तक भारत के ODI शेड्यूल

अक्टूबर 2025: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (तीन वनडे – विदेशी दौरा)

नवंबर 2025: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (तीन वनडे – घरेलू सीरीज)

जनवरी 2026: भारत बनाम न्यूजीलैंड (तीन वनडे – घरेलू सीरीज)

जून 2026: भारत बनाम अफगानिस्तान (तीन वनडे – घरेलू सीरीज)

जुलाई 2026: भारत बनाम इंग्लैंड (तीन वनडे – विदेशी दौरा)

सितंबर 2026: भारत बनाम वेस्टइंडीज (तीन वनडे – घरेलू सीरीज)

नवंबर 2026: भारत बनाम न्यूजीलैंड (तीन वनडे – विदेशी दौरा)

दिसंबर 2026: भारत बनाम श्रीलंका (तीन वनडे – घरेलू सीरीज)

वर्ल्ड कप 2027 तक भारत के ODI शेड्यूल