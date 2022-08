विश्व क्रिकेट के एक और 'बाबर' से बचकर रहना होगा भारतीय टीम को, एशिया कप में बना चुके हैं सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Babar Hayat Only Player To Score A Century In Asia Cup T20Is: एशिया कप (Asia Cup 2022) में भारत अपना दूसरा मुकाबला हांगकांग के साथ (India vs Hong Kong Asia Cup 2022) आज यानि 31अगस्त को खेलेगा. अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था. अब दूसरे मैच में हांगकांग को हराकर भारतीय टीम सुपर 4 राउंड में प्रवेश करना चाहेगी. भले ही हांगकांग की टीम ज्यााद मजबूत नहीं है लेोकिन उनके एक खिलाड़ी से भारतीय टीम को बचकर रहना होगा. वह कोई और नहीं बल्कि बाबर हयात हैं.