 विश्व क्रिकेट में बाबर आजम की बादशाहत कायम, अब साल 2022 में ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज बने

बाबर आजम की बादशाहत कायम

Most runs in international cricket in 2022 So far: नीदरलैंड्स के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 9 रन से जीत मिली. जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सीरीज 3-0 से अपने नाम करने में सफलता हासिल की. बता दें कि एक बार फिर मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीतने में सफल रहे. बाबर ने 125 गेंद पर 91 रन की पारी खेली. अपनी पारी में पाकिस्तानी कप्तान ने 7 चौके और 2 छक्के लगाए. बाबर का वनडे में य़ह 22वां अर्धशतक था.