‘इन वजहों से हैं दुनिया में सबसे जुदा’- गिल ने जीता गुरु का दिल, ‘युवी ने कहा लगे रहो प्रिंस’ 

एशियाड में भारत-श्रीलंका सेमीफ़ाइनल से पहले ही भारत-पाकिस्तान फ़ाइनल मैच की नींव तैयार हो गई. SONY SPORTS पर कॉमेन्ट्री के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा कल रात खेली गई कप्तान शुभमन गिल की पारी पर फिदा हो गए हैं. वो कप्तान गिल की जमकर तारीफ़ करते हैं और एशियाड में नहीं खेलने के बावजूद उनकी चर्चा किये बिना नहीं रहते. पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अजय जडेजा गिल की कप्तानी और लीडरशिप की भी भरपूर तारीफ करते हैं.

शुभमन गिल का सबसे तेज़ दोहरा शतक सुर्ख़ियों में है और सभी अखब़बारों की हेडलाइन्स बनकर छाया हुआ है. गिल के मेन्टॉर और कोच गिल युवी ने भी गिल की तारीफ़ में पुल बांध दिये हैं. युवी ने ‘X' पर ट्वीट कर बताया है कि गिल की भारतीय क्रिकेट में अहमियत क्यों सबसे अलग है.

‘लगे रहो प्रिंस!'

युवी ने गिल के सबसे तेज़ रिकॉर्ड दोहरे शतक की तारीफ़ करते हुए ‘X' पर उनकी मेहनत, रनों की भूख और लीडरशिप क्वालिटी की सराहना की है. युवी ने ‘X' लिखा है, “406 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 223* रन बनाना अपने आप में एक बड़ी पारी है और एक विशाल वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि है. लेकिन उस पारी के पीछे का सफर उससे भी ज्यादा कीमती है. तुम हमेशा से मैदान पर सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों में से रहे हो, और तुम्हारी सीखने, खुद को बेहतर बनाने और लगातार खुद को आगे धकेलने की इच्छा हर बार अलग ही नजर आई है. तुम्हें अब इतनी कम उम्र में, इतने शांत दिमाग, परिपक्वता और उसी जुनून के साथ भारत का नेतृत्व करते देखना, अपने आप में एक दुर्लभ काबिलियत है! लगे रहो, प्रिंस! तुमने इसका एक-एक हिस्सा अपनी मेहनत से कमाया है.

गुवाहाटी में गिल का तूफ़ान!

वनडे क्रिकेट के इतिहास में 400 से बड़े लक्ष्य का पीछा सिर्फ़ एक बार 2026 में जोहानिसबर्ग में हुआ, जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग के 164 का जवाब देते हुए हर्शल गिब्स ने दक्षिण अफ़्रीका के लिए 175 रनों की पारी खेली और प्रोटियाज़ टीम ने 49.5 ओवरों में कंगारू टीम को 1 विकेट से हरा दिया. जो'बर्ग के उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए तो दक्षिण अफ़्रीका ने 49.5 ओवरों में 438 रन.

गुवाहाटी में वेस्ट इंडीज़ ने भारत के ख़िलाफ़ 7 विकेट पर 405 रन बनाए तो कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही जीत के लिए खेला और पहले विकेट के लिए 26.1 ओवरों में 255 रन जोड़ दिये.

रिकॉर्डतोड़ गिल!

कप्तान गिल ने कैरीबियाई टीम के ख़िलाफ़ दूसरे वनडे में इतिहास रच दिया और सिर्फ़ 117 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया. गिल ने ईशान किशन के 126 गेंदों पर डबल सेंचुरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. गिल ने अपनी इस तूफानी पारी में 26 चौके और 8 छक्के लगाए. यानी गिल के 223 रनों में 152 रन बाउंड्रीज़ के सहारे आए.

गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेट इतिहास के सिर्फ़ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. गिल ने इससे पहले 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की पारी खेली थी. उनसे पहले ये कारनामा सिर्फ़ रोहित शर्मा के नाम दर्ज है, जिन्होंने 50 ओवर के फॉर्मैट में 3 दोहरे शतक लगाए हैं.

कप्तानी की मिसाल हैं गिल

गिल ने 117 गेंदों पर दोहरा शतक जमाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो उनसे पहले ईशान किशन के नाम था. ईशान ने 2022 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 126 गेंदों पर डबल सेंचुरी बनाई थी. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 में 128 गेंदों पर डबल सेंचुरी जमाई थी.

गिल बतौर कप्तान वनडे में सबसे बड़ी यानी नाबाद 223 रनों की पारी खेलनेवाले लीडर बन गए. चेज़ करते हुए भी गिल ने ग्लेन मैक्सवेल के रिकॉर्ड को तोड़कर ये कारनामा अपने नाम कर लिया.