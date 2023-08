Heath Streak: अपनी मौत की अफवाहों पर हीथ स्ट्रीक का बयान आया सामने, मैं बहुत आहत हूं, शुरुआत करने वाले को माफी मांगनी चाहिए

Heath Streak

Heath Streak on Rumours of his Death: जिम्बाब्वे क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हीथ स्ट्रीक ने उनकी मौत की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वह सोशल मीडिया पर इस विषय पर हो रही बातचीत से 'आहत' थे. जिसके बाद स्ट्रीक के पूर्व साथी हेनरी ओलोंगा (Henry Olonga Tweet on Streak Death News) थे जिन्होंने बुधवार सुबह ट्वीट कर कहा कि उनके पूर्व साथी की कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद मृत्यु हो गई है. कुछ घंटों बाद एक अन्य ट्वीट में ओलोंगा ने अपने ही दावे का खंडन करते हुए कहा कि जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान वास्तव में जीवित हैं. खुद स्ट्रीक ने भी एक मीडिया आउटलेट से बात करते हुए अपनी मौत की खबर को गलत बताते हुए कहा कि वह जिंदा हैं और ठीक हैं.