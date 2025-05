मेट गाला 2025 से पहले शाहरुख खान और कियारा आडवाणी पहुंचे न्यूयॉर्क, SRK का वीडियो देख फैंस कहेंगे- अब इंतजार रहेगा

मेट गाला 2025 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि प्रेग्नेंट कियारा आडवाणी, शाहरुख खान और दिलजीत दोसांझ इस फैशन में डेब्यू करने वाले हैं. यह इवेंट 5 मई को न्यूयॉर्क के द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में होने वाला है. इसके चलते कियारा आडवाणी और शाहरुख खान न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर स्पॉट होते हुए नजर आए, जिसकी वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं. हालांकि फैंस की नजरें एसआरके के एयरपोर्ट लुक पर टिक गई हैं, जिसमें किंग खान बेहद हैंडसम लग रहे हैं. वहीं फैंस से मिलते वक्त वह बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

वीडियो में ग्रे जैकेट और डेनिम के नीचे सफ़ेद टी-शर्ट पहने शाहरुख खान को एयरपोर्ट टर्मिनल से अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ बाहर निकलते देखा जा सकता है. जर्नी के दौरान सनग्लास पहने और एक बैग लिए किंग खान ने एक फैन को गले लगाकर अभिवादन किया. जबकि अन्य व्यक्ति से हाथ भी मिलाया.

Our team member from USA @msgreenjesss couldn't hold her excitement on meeting King Khan at the airport. Her love says it all, and his gentle, respectful greeting shows just how big-hearted he truly is! 🖤@iamsrk @pooja_dadlani #ShahRukhKhan #KingKhan #SRK #King #MetGala2025… pic.twitter.com/ShAi4Tg72H