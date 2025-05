अमृतसर में जासूसी कांड का खुलासा: ISI से जुड़े दो जासूस गिरफ्तार, सेना की गोपनीय जानकारी करते थे लीक

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने अमृतसर से दो संदिग्धों पलाक शेर मसीह और सुरज मसीह को गिरफ्तार किया है, जिन पर भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेजने का गंभीर आरोप है. जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों ने भारत की सैन्य छावनियों, एयरबेस और अन्य रणनीतिक स्थानों की तस्वीरें और जानकारियां दुश्मन देश तक पहुंचाईं. ये सारी सूचनाएं जेल में बंद गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैप्पी के नेटवर्क के जरिए ISI को भेजी जा रही थीं.

पंजाब पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों का संबंध एक संगठित जासूसी गिरोह से है, जो सोशल मीडिया और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सैन्य ठिकानों तक पहुंच बनाकर संवेदनशील सूचनाएं इकट्ठा कर रहा था. इस पूरे मामले में Official Secrets Act के तहत केस दर्ज किया गया है.

In a significant counter-espionage operation, Amritsar Rural Police on 3rd May 2025 arrested two persons—Palak Sher Masih & Suraj Masih—for their alleged role in leaking sensitive information and photographs of Army Cantonment areas and Air Bases in Amritsar.



