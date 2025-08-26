विज्ञापन
'वह टीम इंडिया में वापसी ही नहीं करेंगे, बल्कि...', मशहूर ज्योतिषी की अय्यर के बारे में बड़ी भविष्यवाणी

Shreyas Iyer: एशिया कप के लिए टीम इंडिया में जगह बनाने में नाकाम रहे अय्यर को लेकर अभी भी पूर्व क्रिकेटरों में खासा रोष है. उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है

  • ज्योतिषी ग्रीन स्टोन लोबो ने श्रेयस अय्यर की भविष्य में कप्तानी और टीम इंडिया की खिताबी जीत की संभावना जताई है
  • लोबो के अनुसार अय्यर के ग्रह चार्ट बेहद मजबूत हैं और वे किसी एक फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कर सकते हैं
  • अय्यर की वर्तमान अनदेखी के बावजूद उनकी टीम इंडिया में वापसी लगभग पक्की मानी जा रही है
पिछले करीब डेढ़ साल में सुपर परफॉरमर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए अनदेखी को लेकर पूर्व क्रिकेटरों का गुस्सा लगभग शांत हो चुका है, लेकिन गाहे-बेगाहे कोई न कोई सुर लगा ही देता है. और यह आगे भी लगता रहेगा. बहरहाल, इससे अलग मशहूर ज्योतिषी ग्रीन स्टोन लोबो ने अय्यर के बारे में बड़ी भविष्यवाणी की है. इन्हें 'वैज्ञानिक एस्ट्रोलॉजर' के रूप में जाना जाता है. उन्होंने कहा है कि श्रेयस अय्यर न केवल बहुत ही मजबूती के साथ शानदार वापसी करेंगे बल्कि भविष्य में बड़े टूर्नामेंटों में भारत की खिताबी जीत में वह कप्तानी भी करते दिखाई पड़ सकते हैं. मतलब लोबो ने न केवल अय्यर को भविष्य का कप्तान ही बना दिया है, बल्कि उनकी कप्तानी में बड़ा खिताब जीतने की भी भविष्यवाणी कर दी है. 

"यह क्रिकेट के तर्क से परे..." एशिया कप के लिए इस खिलाड़ी को मौका ना देने पर भड़के संजय मांजरेकर

लोबो ने कहा, 'अय्यर की  एक बार फिर से अनदेखी की गई है. लेकिन उनके ग्रह चार्ट बहुत ही शानदार है. वह 1994 में जन्मे हैं और कुछ ग्रह बहुत ही मजबूत हैं. उनका चार्ट इतना शक्तिशाली है कि उनमें टीम  इंडिया के किसी एक फॉर्मेट में कप्तानी करने की क्षमता है.' लोबो अपनी बात को कहते हुए यहां तक चले गए कि अगर उन्हें कप्तानी दी जाती है, तो वह भारत को विश्व खिताब भी दिला सकते हैं. ऐसे में अगर उनका चार्ट ऐसा है, तो क्यों उनकी अनदेखी की जा रही है? संभवत: इस समय जो भी हो रहा है, वह अय्यर के लिए फायदे की बात है. हम इस एशिया कप को टी20 विश्व कप के ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख सकते हैं.'

लोबो ने यह भी कहा, 'उनकी टीम इंडिया में वापसी पक्की है. हो सकता है कि अय्यर से पहले चुने गए कुछ खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन न कर पाएं. यह उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अय्यर का चार्ट बहुत ही शानदार है. उनकी हमेशा के लिए अनदेखी नहीं की जा सकती.' उन्होंने कहा, 'कोई एक या कुछ खिलाड़ी अय्यर के लिए रास्ता बनाएंगे.  कुछ ऐसा घटित हो सकता है, तो भारत के हित में न हो, लेकिन श्रेयस अय्यर फिर से सेलेक्टरों विश्व कप के लिए टीम में अपनी जगह बनाने के लिए मजबूर करेंगे. और जब भी बड़ी जरूरत होगी, तो वह टीम के लिए उपलब्ध रहेंगे.'
 

