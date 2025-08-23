"कौन जानता है बंद कमरे के पीछे..." एबी डिविलियर्स ने श्रेयस अय्यर के सेलेक्ट ना होने पर दिया चौंकाने वाला बयान

Ab de Villiers Statement on Shreyas Iyer: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जब से एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम में श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया है. बोर्ड का यह फैसला क्रिकेट के दिग्गजों के गले से नीचे नहीं उतरा रहा है. श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने अपनी कप्तानी में पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया. इस दौरान उनके बल्ले से भी आग उगली. ऐसे में कई पूर्व खिलाड़ी और क्रिकेट पंडित अय्यर को शामिल ना किए जाने पर बोर्ड के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं अब इस मामले में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने अपना नजरिया रखते हुए कहा कि इसका कारण ड्रेसिंग रूम में अय्यर का वर्ताव हो सकता है, जो शायद उनके खिलाफ गया.

ड्रेसिंग रूम का व्यवहार गया अय्यर के खिलाफ!

पूर्व अफ्रीकी क्रिकेटर डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया में शामिल ना किए जाने पर कहा,"जब मैं कप्तानी कर रहा था, तब अगर दो खिलाड़ियों के बीच 50-50 का अनुपात होता, तो मैं हमेशा उस खिलाड़ी को चुनता जो मैदान के बाहर टीम के नज़रिए से ज़्यादा योगदान देता हो. जब मैदान पर 50-50 का अनुपात हो, तो आपको दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा, जैसे 'क्या वह टीम रूम में वेल्यू जोड़ता है, क्या उसके चेहरे पर मुस्कान है, क्या वह अपने आसपास के कुछ अन्य खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाता है?' या फिर वह टीम से ऊर्जा खींच रहा है?."

डिविलियर्स ने आगे कहा,"शायद इसका इससे कुछ लेना-देना है. मैं बस अनुमान लगा रहा हूं क्योंकि यह अजीब है कि उनके जैसे बेहतरीन खिलाड़ी का टीम इंडिया की शुरुआती टीम में जगह नहीं बनाना, खासकर उनके नेतृत्व कौशल को देखते हुए. हो सकता है कि उनके साथ वहां बहुत ज़्यादा टकराव हो और शायद बहुत सारे लीडर और बहुत सारे कप्तान हों. हो सकता है कि एक दिन सच्चाई सामने आ जाए और हमें पता चल जाए कि श्रेयस टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं."

बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा?

श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में 17 मैचों में 50.33 की औसत और 175.07 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए. पांच मौकों पर वह नाबाद लौटे. उन्होंने पूरे सीजन में छह अर्द्धशतक लगाए और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 97 का रहा. लेकिन इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल ने आखिर में बाजी मार ली. डिविलियर्स ने अय्यर के बाहर रहने पर आगे कहा,"कौन जानता है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है. शायद श्रेयस को भी पता न हो. हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिनकी वजह से वह इस टूर्नामेंट में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए. मुझे नहीं पता कि इसकी वजह क्या है क्योंकि वह अक्सर मेरी टीम में ही रहेंगे."

