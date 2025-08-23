विज्ञापन
"टीम के लिए गेम चेंजर..." एशिया कप स्क्वाड में इस खिलाड़ी के ना होने पर भड़के संजय मांजरेकर

Sanjay Manjrekar on Shreyas Iyer: संजय मांजरेकर ने एशिया कप 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को मौका ना देने पर बीसीसीआई की पूरी चयन प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं.

Sanjay Manjrekar: संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं.
  • बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम घोषित की है, जिसमें श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया है.
  • Sanjay Manjrekar ने अय्यर को टीम में न चुनने पर BCCI की चयन प्रक्रिया और निर्णयों पर सवाल उठाए हैं.
  • मांजरेकर ने कहा कि टेस्ट प्रदर्शन के आधार पर टी20 टीम में खिलाड़ियों का चयन तर्कसंगत नहीं है.
Sanjay Manjrekar Reaction on Shreyas Iyer: जब से बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है, तभी से श्रेयस अय्यर को इस टीम में शामिल ना करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं. भारतीय दिग्गजों की मानें तो इस टीम में अय्यर की जगह बनती थी, लेकिन उन्हें  मौका ना देना, उनके साथ अन्याय है. वहीं अब भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने अय्यर को मौका ना देने पर बीसीसीआई की पूरी चयन प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं. बता दें, चयनकर्ताओं ने आगामी महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है. ऐसे में अय्यर को बाहर बैठना पड़ा है. 

श्रेयस ने पिछले कुछ सालों में सभी प्रारूपों में अपने खेल में बदलाव किया है. उन्हें शॉर्ट-बॉल की अपनी कमजोरी पर भी काम किया है और वह अब केवल बेहतर स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं. आईपीएल 2025 में उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और टीम को फाइनल तक पहुंचाया. ऐसे में अय्यर को मौका ना देने पर मांजरेकर ने पूरी चयन प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए हैं. 

संजय मांजरेकर ने अपने इंस्टाग्राप पर एक वीडियो जारी कर कहा,"यह कुछ ऐसा है जो मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है. हाल ही में नहीं. चयनकर्ताओं की यह प्रवृत्ति कि किसी खिलाड़ी को एक फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के आधार पर दूसरे फॉर्मेट में मौका देना. जब मैं किसी खिलाड़ी को उसके टेस्ट मैच के प्रदर्शन के लिए टी20 टीम में जगह मिलते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यह क्रिकेट के तर्क से परे है. इसका कोई मतलब ही नहीं है."

श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के लिए मौका ना देने के फैसले को चौंकाने वाला बताते हुए मांजरेकर ने कहा,"श्रेयस अय्यर को एशिया कप के लिए भारत की इस टी20 टीम में नहीं शामिल करना चौंकाने वाला है. यह वह व्यक्ति है जिसे सही कारण से भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्हें लगा कि वह खुद को घरेलू क्रिकेट के लिए उतना प्रतिबद्ध नहीं कर रहा है. लेकिन इसका श्रेयस अय्यर पर अच्छा प्रभाव पड़ा. जब वह इंग्लैंड में घरेलू वनडे सीरीज में फिर से वापस आए, तो जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, आप देख सकते थे कि वह बिल्कुल ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे उन्होंने पहले कभी बल्लेबाजी नहीं की थी."

मांजरेकर ने आगे कहा,"उन्होंने उस वापसी सीरीज में कोई गलती नहीं की और फिर उस फॉर्म को आईपीएल क्रिकेट में जारी रखा. मुझे नहीं लगता कि किसी भी बल्लेबाज का पूरे आईपीएल सीजन में उस तरह का फॉर्म रहा होगा, जिसमें 50 से अधिक की औसत, 170 से अधिक की स्ट्राइक रेट और बल्ले से टीम में गेम-चेंजर रहे हों. और उन्हें गैर-चयन का इनाम मिला."

मांजरेकर ने आगे कहा,"ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसने टी20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और उसे टी20 में जगह मिली है, खासकर श्रेयस अय्यर जैसे किसी खिलाड़ी की कीमत पर."

