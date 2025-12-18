IND vs SA, 4th T20I: कब-कब इंटरनेशनल क्रिकेट मैच घने कोहरे के कारण रद्द हुआ? IND vs SA लखनऊ T20 इकलौता नहीं

IND vs SA, 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चौथा टी20 मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया. तय समय के अनुसार मैच में टॉस शाम साढ़े 6 बजे होना था, लेकिन बार-बार निरीक्षण के बाद अंपायर्स ने यहां के हालात को खेलने के अनुरूप नहीं पाया. ऐसे में सीरीज का अगला मैच निर्णायक बन गया है, जो 19 दिसंबर को अहदाबाद में आयोजित होगा. बुधवार को, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 'बहुत घने कोहरे' के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसके साथ ही राज्य के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों तक 27 जिलों में घने कोहरे के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया था. लखनऊ पहली बार दिसंबर के महीने में टी20 मैच की मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन फैंस को घने कोहरे की वजह से मायूस होना पड़ा है। स्टेडियम में घने कोहरे के बीच फैंस दूसरी तरफ के स्टैंड्स को मुश्किल से देख पा रहे थे.

क्या कभी कोहरे की वजह से कोई इंटरनेशनल मैच रद्द हुआ है?

क्रिकेट फैंस मौसम की वजह से मैच खराब होने के आदी हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पर बारिश की वजह से होता है. हालांकि, एक मैच अचानक आए कोहरे की वजह से रद्द मैच किया जाए, ऐसा कम ही देखने को मिली है. हालांकि खराब रोशनी की वजह से मैच में देरी के मामले सामने आए हैं, लेकिन क्या कभी कोई पूरा इंटरनेशनल मैच बिना किसी एक्शन के इसकी वजह से रद्द हुआ है? इसको लेकर फैन्स के मन में सवाल हैं. लेकिन एक बार ऐसा जरूर हुआ है. कोहरे की वजह से पूरा मैच न होने का एक ही रिकॉर्डेड मामला हैं. साल 1998 में फैसलाबाद में पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के बीच हुआ टेस्ट मैच था, यह टेस्ट मैच भी दिसंबर में खेला जा रहा था. यह टेस्ट मैच कोहरे की वजह से नहीं हो पाया, पांचों दिन कोहरे की वजह खेल नहीं हो पाया था.

इससे पहले, इसी सीरीज़ का दूसरा टेस्ट भी लाहौर में कोहरे की वजह से प्रभावित हुआ था और पहले चार दिनों में कई बार खेल रुकने के बाद पांचवें दिन कोई खेल नहीं हो पाया, जिसके बाद मैच ड्रॉ हो गया था. यह ज़िम्बाब्वे की मल्टी-मैच सीरीज़ में पहली टेस्ट सीरीज़ जीत थी, क्योंकि उन्होंने पहला मैच सात विकेट से जीता था.