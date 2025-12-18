विज्ञापन
विशेष लिंक
3 minutes ago

Haryana Vs Jharkhand Final Live Score: आज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में हरियाणा और झारखंड की टीम आमने-सामने है. झारखंड के खिलाफ हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.  ये मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला जा रहा है. इस फाइनल मुकाबले को लेकर खास बात ये है की आज इन दोनों में से जो भी टीम जीते, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को नया चैंपियन मिलेगा क्योंकि आज तक इन दोनों टीम में से किसी ने ट्रॉफी अपने नाम नहीं किया है.

Haryana vs Jharkhand, Final Live Cricket Score, Commentary Live From Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune

Dec 18, 2025 16:33 (IST)
Link Copied
Share

Haryana Vs Jharkhand Today Match LIVE Score: झारखंड ने शुरू की बल्लेबाजी

झारखंड ने शुरू की बल्लेबाजी, ईशान किशन और विराट सिंह क्रीज़ पर  मौजूद हैं.

Dec 18, 2025 16:30 (IST)
Link Copied
Share

Haryana Vs Jharkhand Final Match LIVE Score: पिच का ऐसा है मिजाज

इस मुकाबले के पिच की बात करें तो फ्लैट ट्रैक है और विकेट पर इस टूर्नामेंट में बहुत रन भी बने हैं, लेकिन बॉउंड्री इस मैदान की थोड़ी बड़ी है तो लंबे शॉर्ट्स लगाने के लिए ताकत से शॉट खेलना होगा.

Dec 18, 2025 16:19 (IST)
Link Copied
Share

Haryana Vs Jharkhand Final Match LIVE Score: ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग 11

झारखंड (प्लेइंग XI): इशान किशन (विकेट कीपर), विराट सिंह, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, पंकज कुमार, राजनदीप सिंह, बाल कृष्ण, विकास सिंह, सुशांत मिश्रा, सौरभ शेखर

हरियाणा (प्लेइंग XI): अर्श रंगा, अंकित कुमार (कप्तान), निशांत सिंधु, यशवर्धन दलाल (विकेट कीपर), सामंत जाखड़, पार्थ वत्स, आशीष सिवाच, सुमित कुमार, अंशुल कंबोज, अमित राणा, इशांत भारद्वाज

Dec 18, 2025 16:17 (IST)
Link Copied
Share

Haryana Vs Jharkhand Final Match LIVE Score: हरियाणा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

झारखंड के खिलाफ हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला 

Dec 18, 2025 16:03 (IST)
Link Copied
Share

Haryana Vs Jharkhand Final Match LIVE Score: फाइनल मुकाबले में हरियाणा और झारखंड की टीम आमने-सामने

आज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में हरियाणा और झारखंड की टीम आमने-सामने होगी. ये मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला जायेगा. इस फाइनल मुकाबले को लेकर खास बात ये रहेगी की आज इन दोनों में से जो भी टीम जीते, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को नया चैंपियन मिलेगा क्योंकि आज तक इन दोनों टीम में से किसी ने ट्रॉफी अपने नाम नहीं किया है.

Dec 18, 2025 16:03 (IST)
Link Copied
Share

Dec 18, 2025 16:03 (IST)
Link Copied
Share

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Cricket, Ishan Pranav Kumar Pandey Kishan, Jharkhand, Haryana
Get App for Better Experience
Install Now