तुरंत नींद कैसे लाएं? डॉक्टर ने बताए रात को गहरी नींद के 20 असरदार उपाय

Sleeping Tips: रात को नींद न आना आज के समय में एक आम समस्या बन गई है. कई लोगों की शिकायत होती है कि दिनभर काम करने और थकान से चूर होने के बाद भी वे रात को ठीक तरह सो नहीं पाते हैं, रातभर बिस्तर पर बस करवटें बदलते रह जाते हैं. इससे अगले दिन उन्हें और ज्यादा थकान होती है, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और वे किसी भी काम पर ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको रात को अच्छी और गहरी नींद लाने के लिए कुछ बेहद असरदार टिप्स बता रहे हैं. ये खास टिप्स मशहूर एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकि ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

अच्छी नींद के लिए करें ये 20 काम

शाम 4 बजे के बाद चाय या कॉफी न पिएं. डॉक्टर बताती हैं, चाय-कॉफी में कैफीन होता है, जो आपके दिमाग को जगाए रखता है. इससे नींद देर से आती है. तनाव कम करें. सोने से पहले गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें. स्ट्रेस लेने से दिमाग शांत नहीं हो पाता है, जिससे आपको नींद नहीं आ पाती है. अगर दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो उन्हें कागज पर लिख दें. इससे दिमाग हल्का लगेगा. वाइट नॉइज या सॉफ्ट म्यूजिक सुनें. जैसे बारिश की आवाज, समुद्र की आवाज आदि. इस तरह की साउंड नींद लाने में मदद करती हैं. सुबह धूप जरूर लें. सुबह की धूप शरीर की जैविक घड़ी (Circadian rhythm) को सही रखती है. इससे आपको रात को समय पर नींद आने लगती है. आप अपने बेड पर लैवेंडर ऑयल छिड़क सकते हैं. इसे एरोमा थेरेपी कहा जाता है. लैवेंडर की खुशबू दिमाग को शांत करती है और इससे आपको अच्छी नींद आ जाती है. रात में जल्दी डिनर करें और केवल हल्का खाना खाएं. भारी खाना पचने में समय लेता है, जिससे भी आपको देर तक नींद नहीं आती है. शाम को लाइट्स डिम कर दें. हल्की रोशनी से शरीर को संकेत मिलता है कि अब सोने का समय हो गया है. सोने और उठने का समय तय रखें. हर दिन एक ही टाइम पर सोना और जागना जरूरी है. अपना एक स्लीप रूटीन बनाएं. जैसे सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाना, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना या किताब पढ़ना. रोज एक जैसा रूटीन अपनाने से शरीर समझ जाता है कि अब सोने का समय हो गया है. रोज एक्सरसाइज करें, लेकिन रात में नहीं. शाम 5 बजे से पहले व्यायाम करना सबसे अच्छा है. अपना सोने का कमरा ठंडा, शांत और डार्क रखें. ठंडे तापमान में नींद जल्दी आती है. दोपहर में 3 बजे के बाद न सोएं. इससे फिर रात को नींद आने में परेशानी होती है. मसल रिलैक्सेशन करें. पैर से सिर तक शरीर को ढीला छोड़ें, इससे नींद जल्दी आएगी. रात में हॉरर या थ्रिलर न देखें. इससे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाता है और फिर आपको सोने में परेशानी होती है. बिस्तर पर सिर्फ सोने के लिए जाएं. ऐसा करने से आपको बेड पर लेटते ही नींद आने लगेगी. 9 बजे के बाद मोबाइल, लेपटॉप या टीवी स्क्रीन के सामने समय न बिताएं. बेड पर लेटने के बाद फोन को अपने पास न रखें. इससे आप अपना ध्यान केवल सोने पर लगा पाएंगे. सोने से लिए शराब का सेवन न करें. अल्कोहल नींद की गुणवत्ता बिगाड़ देता है. इन सब से अलग आप सोने से पहले हल्दी या जायफल वाला गुनगुना दूध, केला, बादाम, अखरोट, कैमोमाइल या अश्वगंधा टी, कीवी या थोड़ा ओटमील ले सकते हैं. ये चीजें ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं, जो नींद लाने में मदद करती हैं.

डॉक्टर बताती हैं, अगर आप इन 20 टिप्स में से कुछ भी रोज फॉलो करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपकी नींद गहरी और सुकूनभरी हो जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.