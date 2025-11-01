INDW vs SAW Final: 'हम हारे, पर हिले कभी नहीं'- हार कर जीतने वाली बाज़ीगर है चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम

India vs South Africa Final, Womens ODI World Cup: वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने से पहले इस भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए सबकुछ वैसा नहीं था जैसा अब नज़र आ रहा है. लीग मैचों में भारतीय टीम 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, 4 बार की चैंपियन इंग्लैंड और पहली बार फाइनल में पहुंची द.अफ़्रीका की टीम से हार गई थी. भारतीय टीम ने जिस तरह से इन मैचों को गंवाया उसके बाद इस टीम को कड़ी आलोचनाओं के दौर से गुज़रना पड़ा.

'हार के वक्त भी कैसे एकजुट रही टीम'

पिछले 16 साल से टीम इंडिया के उतार-चढ़ाव का एक्टिव गवाह रहीं बेहद अनुभवी 36 साल की कप्तान हरमनप्रीत कहती हैं,"हार के बाद क्या महसूस होता है ये तो हमें अच्छे से पता है. जीत के बाद कैसा महसूस करते हैं, अब यही देखना चाहते हैं और इसके लिए तैयार हैं. उम्मीद करते हैं कि कल का स्पेशल दिन हमारे लिए अच्छा रहे. हमने बहुत हार्ड वर्क किया है. उम्मीद करते हैं कि कल सब हम अपना बेस्ट दें, बेस्ट करें और सबकुछ टीम के लिए हो."

हरमन ये भी कहती हैं कि हार-जीत के उतार-चढ़ाव के दौर ने इस टीम को डगमगाने नहीं दिया. कप्तान कहती हैं,"टीम में हम एक बार भी घबराये नहीं. तीन बड़ी हार के बावजूद टीम एकजुट रही. टीम में हम एक-दूसरे के लिए पॉज़िटिव रहे. हम ये बराबर बात करते रहे कि हमारे पास फाइनल में पहुंचने के मौक़े हैं. हम ये भी बात करते रहे कि हमें क्या और इंप्रूव करना है. सब सिर्फ़ एक ही गोल के लिए देख रहे थे. (सब कह रहे थे) कि हम कुछ मैच हारेंगे, कुछ जीतेंगे. लेकिन हम सब पॉज़िटिव रहे. इंप्रूव करते रहे. एक-दूसरे के साथ रहकर अगले मैचों को जीतने की सोचते रहे."

कैसी है फाइनल की दक्षिण अफ्रीकी टीम, कैसा होगा फ़ाइनल?

द.अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है. लेकिन ये एक मज़बूत टीम नज़र आती है. लीग में द. अफ्रीका से हार के बाद फाइनल मैच को लेकर कप्तान हरमन कहती हैं,"देखिए, हालांकि उनका स्टार्ट अच्छा नहीं रहा था. लेकिन उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली है. वो एक बैलेंस्ड (संतुलित) साइड है. उनके पास अच्छा बॉलिंग अटैक है. बैटिंग में भी डेप्थ है. हमारी टीम में भी बहुत सारे पॉज़िटिव हैं. हमारी टीम भी खुद को मेंटली और फिज़िकली तैयारी करते हुए आ रहे हैं. कल का मैच का फी दिलचस्प रहने वाला है. मुझे लगता है हमारी टीम कल के मैच का लुत्फ उठाएगी."

भारत का रोड टू फ़ाइनल:

सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया

भारत ने श्रीलंका को 59 रनों से हराया (DLS)

भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया

भारत की द.अफ़्रीका से 3 विकेट से हार

भारत की ऑस्ट्रेलिया से 3 विकेट से हार

भारत की इंग्लैंड से 4 रनों से हार

भारत ने न्यूज़ीलैंड को 63 रनों से हराया (DLS)

भारत बनाम बांग्लादेश कोई नतीजा नहीं



'कल से कैसे बदल जाएगी महिला क्रिकेट?'

कप्तान हरमनप्रीत 2017 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी अपना जौहर दिखा चुकी हैं. वो शायद 1983 वर्ल्ड कप की तरह एक बड़े बदलाव की उम्मीद कर रही हैं. हरमन कहती हैं,"अगर भारत जीतता है तो क्रिकेट में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. ना सिर्फ़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बल्कि डोमेस्टिक लेवल पर भी क्रिकेट में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. हमारी महिला क्रिकेट को और भी बेहतर तरीके से फ़ैन्स नवाज़ेंगे, महिला क्रिकेट देखने वालों की संख्या बढ़ेगी."

कप्तान हरमन अपनी टीम के साथ ज़ाहिर तौर पर इस जीत के लिए बेताब नज़र आती हैं. वो कहती हैं,"इस टीम ने पिछले दो साल में ऐसे तैयारी की है कि हम हर हाल में जीत हासिल कर सकें. हम फाइनल की (उस ख़ास) लाइन को पार करना चाहते हैं."

