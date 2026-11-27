एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत ए का अभियान गुरुवार को दोहा में श्रीलंका ए के खिलाफ सेमीफाइनल में आठ विकेट की हार के साथ समाप्त हो गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम ने 50 ओवर में 317/8 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया, लेकिन श्रीलंका ए ने 41.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. लसित क्रूसपुले (116) और सिनेत जयवर्धने (105) ने शानदार शतक जड़े और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. भारत के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद हर्षित राणा का एक वीडियो गलत कारणों से चर्चा में आ गया है.

श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबले में हर्षित के स्पेल के दौरान शाहबाज अहमद डीप में फील्डिंग करते हुए गेंद उठाने में थोड़ा समय ले बैठे. इस देरी से तेज गेंदबाज हर्षित राणा नाराज दिखाई दिए और ऐसा लगा कि वह अपने साथी खिलाड़ी को कुछ कह रहे हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कई फैंस ने तेज गेंदबाज के व्यवहार की आलोचना की.

गुरुवार को श्रीलंका ए ने अपने सलामी बल्लेबाजों के शतकों के दम पर स्टार खिलाड़ियों से सजी भारत ए टीम को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी. क्रूसपुले और जयवर्धने दोनों को शुरुआती जीवनदान मिले और उन्होंने भारत ए को उन गलतियों की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया. पहली पारी के बाद भारत ए का 317/8 का स्कोर प्रतिस्पर्धी नजर आ रहा था, लेकिन रोशनी में सपाट विकेट पर जयवर्धने और क्रूसपुले के आक्रामक खेल ने भारतीय गेंदबाजों को बेबस कर दिया.

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जयवर्धने ने 70 गेंदों में 105 रन (10 चौके, 6 छक्के) बनाए, जबकि क्रूसपुले ने 107 गेंदों में 116 रन (12 चौके, 3 छक्के) जड़े. दोनों ने पहले विकेट के लिए 174 रन जोड़कर जीत की नींव रखी. श्रीलंका ए ने 42वें ओवर में 318/2 बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. इसके बाद निशान मदुश्का ने नाबाद 58 रन और पवन रथनायके ने नाबाद 31 रन बनाए. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए अटूट 53 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई.

इससे पहले मदुश्का ने क्रूसपुले के साथ दूसरे विकेट के लिए 91 रन जोड़े थे. वापसी कर रहे हर्षित राणा ने 7 ओवर में 61 रन देकर 1 विकेट लिया. उन्होंने अपने पहले छह ओवर में 50 रन खर्च किए, जबकि अन्य भारतीय गेंदबाज भी रन गति पर नियंत्रण नहीं रख सके.