IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ भारत की रणनीति की पूर्व स्टार ने की कड़ी आलोचना - "पूरी तरह से आश्वस्त नहीं"

IND vs SL 1st Test: मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन, भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने दूसरी पारी में भारत की बैटिंग अप्रोच की कड़ी आलोचना की. 178 रनों की बड़ी बढ़त लेने के बाद, भारत मंगलवार को बैटिंग करने उतरा लेकिन सिर्फ 193 रनों पर ऑल आउट हो गया. हालांकि उन्होंने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन पंत सबसे अच्छे परफॉर्मर रहे, जिन्होंने 69 गेंदों पर 66 रन बनाए. पंत के अलावा, देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ही ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने डबल-डिजिट स्कोर बनाया. भोगले ने बताया कि भारत ने अपनी पारी की शुरुआत में बहुत ज़्यादा समय बैटिंग की, लेकिन ज्यादा रन नहीं बनाए.

उन्होंने कहा कि बारिश के कारण मैच पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में ऐसी स्थिति बन सकती है कि भारत के पास जीत हासिल करने के लिए 10 विकेट लेने का पर्याप्त समय न हो.

भोगले ने X पर लिखा, "समझ नहीं आया कि पिछले 40 मिनट या उससे ज़्यादा समय में भारत की अप्रोच क्या थी. उन्होंने खेल का समय तो बर्बाद किया लेकिन बोर्ड पर ज़्यादा रन नहीं जोड़े. मुझे लगा था कि मौसम अनिश्चित होने के कारण, वे खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे." उन्होंने एक और पोस्ट में कहा, "ग्राउंड स्टाफ कवर के साथ तैयार है."

इस बीच, देवदत्त पडिक्कल ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट उनका "अंतिम लक्ष्य" है, और उनकी बैटिंग में किए गए छोटे-मोटे तकनीकी बदलावों ने उन्हें श्रीलंका के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट में तुरंत असर दिखाने में मदद की है.

लगभग दो साल में अपने पहले टेस्ट में, पडिक्कल ने 167 और 44 रन बनाए और भारत की जीत की ओर बढ़ने में अहम भूमिका निभाई. पडिक्कल ने दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे हमेशा से पता था कि टेस्ट क्रिकेट मेरा अंतिम लक्ष्य है. इसलिए, मैंने अपने खेल को इस तरह से ढालने की कोशिश की है कि मैं अपनी बेसिक चीज़ों से बहुत दूर न जाऊं. मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूं कि मैं हमेशा रेड बॉल (लाल गेंद) के खेल में बदलने के लिए तैयार रहूं क्योंकि यह मेरी पहली प्राथमिकता है."

हालांकि, कर्नाटक के कप्तान ने माना कि व्हाइट और रेड बॉल फॉर्मेट के बीच बदलाव करना आसान काम नहीं रहा है, और इसके लिए उनके खेल में सावधानीपूर्वक बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी है. “व्हाइट बॉल क्रिकेट में, मेरा खेलने का तरीका ऐसा है जिससे मैं ज़्यादा शॉट्स खेल पाता हूँ और, आप जानते ही हैं, अपने हाथों को थोड़ा खुला रखता हूँ. लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में, अपने खेल के इस पहलू को बेहतर बनाना ज़रूरी है... यानी रेड बॉल में मेरे हाथ थोड़े पास होने चाहिए.

“लेकिन साथ ही, मानसिक रूप से भी यह बदलाव लाना ज़रूरी है. जब आप व्हाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में बदलते हैं, तो ऐसा करना आसान नहीं होता. पर मुझे लगता है कि मैंने इसमें सुधार किया है और उम्मीद है कि मैं आगे भी इसमें बेहतर होता रहूँगा,” उन्होंने कहा.