अमेठी में शौचालय टैंक की खुदाई में तांबे के 29 गोले मिलने से हड़कंप, कितने पुराने हो रही जांच

उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक घर निर्माण के दौरान शौचालय टैंक की खुदाई में धातु के 29 गोले मिलने से हड़कंप मच गया. ये गोले कितने पुराने हैं ये अब तक पता नहीं चल सका है. निर्माणाधीन मकान मालिक ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी. एसडीएम और नायब तहसीलदार समेत पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन के अंदर से बरामद सभी धातु के गोलों को अपने कब्जे में ले लिया. वहीं बैरिकेडिंग कर अगले आदेश तक निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी.

खुदाई के दौरान जमीन से मिले धातु के गोले

मामला अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के भनौली गांव का है, मोहम्मद इकबाल के प्लांट पर सेप्टिक टैंक निर्माण के लिए मजदूर खुदाई कर रहे थे. इसी दौरान फावड़ा जमीन के अंदर मौजूद धातु पर जा लगा. मजदूरों को लगा कि अंदर कोई खजाना हो सकता है. मजदूरों ने जैसे-जैसे मिट्टी हटाई, तो एक-एक कर करीब तांबे के 29 गोले जमीन से निकाले गए. बरामद सभी गोले बनावट में एक ही आकार के थे. जिसके बाद ठेकेदार ने इसकी जानकारी प्लॉट मालिक मोहम्मद इकबाल को दी. मोहम्मद इकबाल ने मुसाफिरखाना थाने पहुंचकर पुलिस को धातु के मिले गोलों के बारे में बताया.

जमीन से 29 गोले मिलने से हड़कंप

मोहम्मद इकबाल की जानकारी पर एसडीएम समेत राजस्व विभाग की टीम और पुलिस ने गांव पहुंचकर सभी बरामद धातु के गोलों को अपने कब्जे में ले लिया. साथ ही निर्माण कार्य स्थल पर बैरिकेडिंग कराकर निर्माण कार्य अगले आदेशों तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने मामले की जानकारी पुरातत्व विभाग को दी है. पुरातत्व विभाग की टीम की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खुदाई के दौरान मिले तांबे के 29 गोलों का राज कितना पुराना है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है.

पुलिस ने निर्माण कार्य पर लगाई रोक

प्लॉट मालिक मो. इकबाल के मुताबिक, ठेकेदार की खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से 29 गोले बरामद हुए हैं. पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम तुरंत प्लॉट पर पहुंची. निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है. प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट आने तक निर्माण कार्य बंद रहेगा. थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि खुदाई के दौरान धातु के गोले मिले हैं. सभी गोलों को कब्जे में लेकर उनकी जांच कराई जा रही है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ये गोले किस प्रकार के हैं और कितने पुराने हैं. इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है.

ये भी पढे़ं-सोयाबीन की सब्जी में नमक की जगह डाला कपड़े धोने का सर्फ, स्कूल में मिड डे मील खाकर 18 बच्चे बीमार