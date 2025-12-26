AUS vs ENG, 4th Test: हैरी ब्रूक ने World Record बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Harry Brook record in Test: चौथे टेस्ट मैच में भले ही इंग्लैंड की टीम की हालत खराब है लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने इतिहास रच दिया है. हैरी ब्रूक इंग्लैंड की पारी के दौरान 34 गेंद पर 41 रन बनाकर आउट हुए, अपनी 41 रन की पारी में ब्रूक ने इतिहास रच दिया. ब्रूक ने टेस्ट में 3000 रन पूरे किए. हैरी ब्रूक टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद खेलकर 3000 टेस्ट रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ब्रूक दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम 3500 से कम गेंद खेलकर 3000 टेस्ट रन पूरा करना का कमाल दर्ज है. (AUS vs ENG, 4th Test)

सबसे कम गेंदों में 3000 टेस्ट रन

3468 गेंद - हैरी ब्रूक

3 610 गेंद - एडम गिलक्रिस्ट

610 गेंद - एडम गिलक्रिस्ट 4047 गेंद - डेविड वॉर्नर

4095 गेंद - ऋषभ पंत

4129 गेंद - वीरेंद्र सहवाग

इसके अलावा पारियों के हिसाब से टेस्ट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले ब्रूक इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज हैं. ब्रूक ने 57 पारी में 3000 टेस्ट रन पूरा करने में सफलता हासिल की है. वहीं, इंग्लैंड की ओर से सबसे तेज 3000 रन टेस्ट में पारियों के हिसाब से हर्बर्ट सटक्लिफ ने बनाए थे. हर्बर्ट सटक्लिफ ने 52 पारी में यह कारनामा किया था. वहीं, टेस्ट में ओवरऑल सबसे तेज 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन के नाम है, सर डॉन ब्रैडमैन ने 33 पारियों में 3000 रन टेस्ट में पूरे किए थे.

वहीं, ब्रूक ने टेस्ट में 50 छक्के लगाने का कमाल भी कर दिया है. ऐसा करने वाले वो इंग्लैंड के सातवें खिलाड़ी बने हैं उनसे पहले बेन स्टोक्स, केविन पीटरसन, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, इयान बॉथम, जॉनी बेयरस्टो औऱ स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट में 50 से ज्यादा छक्के जड़े हैं .टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 152 रन बनाए थे तो वहीं इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 110 रन बनाकर आउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 42 रन की बढ़त मिली है. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 रन बना लिए हैं.