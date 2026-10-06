विश्व कप से एशियन गेम्स गोल्ड तक... हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने छुआ सफलता का शिखर

भारतीय महिला क्रिकेट के एक यादगार दौर का मंगलवार को अंत हो गया. टीम इंडिया को नई पहचान दिलाने वाली हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. 37 वर्षीय हरमनप्रीत ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा की. हालांकि वह बतौर खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए खेलना जारी रखेंगी. हरमनप्रीत कौर को भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है. उनके नेतृत्व में टीम ने सिर्फ बड़े टूर्नामेंट जीते ही नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट में अपनी अलग पहचान भी बनाई. एक समय था जब भारतीय महिला टीम मजबूत देशों को टक्कर तो देती थी, लेकिन ट्रॉफी जीतने में पीछे रह जाती थी. हरमनप्रीत के नेतृत्व में यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई.

2016 में पूर्णकालिक कप्तान बनने के बाद हरमनप्रीत ने टीम में आक्रामक सोच और जीत का विश्वास पैदा किया. उनके कार्यकाल में भारतीय महिला टीम ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं. सबसे बड़ी सफलता 2025 महिला वनडे विश्व कप के रूप में आई, जब भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी खिताब अपने नाम किया.

एशियाई क्रिकेट में भी भारत का दबदबा उनकी कप्तानी में कायम रहा. टीम ने एशिया कप में लगातार शानदार प्रदर्शन किया और 2012, 2016, 2022 तथा 2026 में खिताब जीता. इसके अलावा हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 और आइची-नागोया एशियन गेम्स में लगातार दो स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी हरमनप्रीत की अगुवाई में भारत ने फाइनल तक का सफर तय किया और सिल्वर मेडल जीता. यह उपलब्धि महिला क्रिकेट के बढ़ते कद का बड़ा प्रमाण बनी.

हाल ही में लॉर्ड्स में खेले गए ऐतिहासिक महिला टेस्ट मुकाबले में भी भारत ने इंग्लैंड को हराकर नई इबारत लिखी. यह जीत हरमनप्रीत की कप्तानी के सुनहरे अध्याय में एक और बड़ा पन्ना जोड़ गई.

करीब एक दशक तक टीम की कमान संभालने वाली हरमनप्रीत ने भारत का नेतृत्व करते हुए 5 टेस्ट, 51 वनडे और 155 टी20 मुकाबलों में कप्तानी की. उनके नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने सिर्फ ट्रॉफियां नहीं जीतीं, बल्कि विश्व क्रिकेट में एक मजबूत और भरोसेमंद टीम के रूप में खुद को स्थापित किया.

अब हरमनप्रीत के कप्तानी छोड़ने के बाद उपकप्तान स्मृति मंधाना के तीनों प्रारूपों में टीम की कमान संभालने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हरमनप्रीत कौर के योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा.