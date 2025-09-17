Asia Cup 2025: हार्दिक पंड्या पहनते हैं 20 करोड रुपये की घड़ी, जानें दुनिया की 5 सबसे महंगी घड़ियां

Hardik Pandya Watch Price: हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं. हार्दिक अपने करियर में कई मुकाम हासिल कर चुके हैं. एक ओर जहां हार्दिक क्रिकेटर के तौर पर फैन्स के चेहते हैं तो वहीं दूसरी ओर हार्दिक क्रिकेट के मैदान पर काफी स्टाइलिश भी नजर आते हैं. हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान हार्दिक पंड्या करोड़ों की घड़ी पहने हुए नजर आए. जिसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे. हार्दिक ने जो घड़ी पहनी थी वह रिचर्ड मील RM 27-04 (Richard Mille RM 27-04) जिसकी कीमत रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 करोड रुपये हैं. यह पहली बार नहीं है जब हार्दिक ने इतनी महंगी घड़ी पहनी है. चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हार्दिक ने महंगी घड़ी पहनी थी. हार्दिक ने रिचर्ड मील RM 27-02 की घड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

Back to business 🇮🇳 pic.twitter.com/Q1yEYAAoSw — hardik pandya (@hardikpandya7) September 6, 2025

बता दें कि, एशिया कप 2025 की इनामी राशि (Asia Cup 2025 Prize Money) भी इस घड़ी को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है. एशिया कप 2025 के विजेता को 2.6 करोड़ रुपये मिलेंगे और इस घड़ी की कीमत इनामी राशि से लगभग सात गुना ज़्यादा है. इसलिए एशिया कप 2025 जीतना भी इस घड़ी को पाने के लिए पर्याप्त नहीं है.

विराट कोहली

कोहली भी महंगी घड़ियों के शौकीन हैं. कोहली ने एक बार Patek Philippe Nautilus 5740/1G-001 की एक घड़ी पहने हुए नजर आए थे जिसकी कीमत 1.49 करोड़ थी.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो

क्रिकेटर ही नहीं इसके अलावा कई दूसरे खिलाड़ी भी महंगी घड़ियों के शौकीन हैं. दुनिया के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इवेंट में जैकब एंड कंपनी बुगाटी चिरोन टूरबिलॉन सैफायर की एक घड़ी पहने हुए नजर आए थे जिसकी कीमत 12 करोड़ बताई गई थी.

लियोनेल मेसी

वहीं, लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी के एक मैच के दौरान 2024 रोलेक्स डेटोना बार्बी की घड़ी पहनी थी जिसकी कीमत 3.4 करोड़ आंकी गई थी.

दुनिया की 5 सबसे महंगी घड़ियां (Top 5 most expensive watches in the world)

ग्राफ डायमंड्स हैल्यूसिनेशन - $55 मिलियन (478 करोड़ रुपये)

ग्राफ डायमंड्स द फैसिनेशन - 50 मिलियन डॉलर (435 करोड़ रुपये)

पाटेक फिलिप ग्रैंडमास्टर चाइम रेफ. 6300A-010 – $31 मिलियन (269 करोड़ रुपये)

ब्रेगेट ग्रांडे कॉम्प्लिकेशन मैरी एंटोनेट - 30 मिलियन डॉलर (261 करोड़ रुपये)

जेगर-लेकोल्ट्रे जोएलेरी 101 मैनचेटे - $26 मिलियन (226 करोड़ रुपये)