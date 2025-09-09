'बंदा ये बिंदास है', ढाई करोड़ का इनाम और 18 करोड़ की घड़ी, जानिए हार्दिक के अलावा कौन-कौन इसे पहनता है

Hardik Pandya Viral Watch: एशिया कप से पहले हार्दिक पांड्या कभी अपनी रेतीले सुनहरे हेयरस्टाइल, कभी अपनी शानदार घड़ी और कभी बिंदास अंदाज़ में फ़ैन्स को ऑटोग्राफ देते नज़र आ रहे हैं. मैदान पर भी वो जमकर पसीना बहा रहे हैं और क्रिकेट की दुनिया उनसे टी-20 वर्ल्ड कप 2024 का कारनामा दुहराने की उम्मीद कर रही है.

18 करोड़ रुपये से भी महंगी घड़ी

टीम इंडिया के कुंग- फू पांड्या स्टार ऑलराउंडर एशिया कप से पहले सुर्खियों में छाये हुए हैं. ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनके हाथ पर बंधी बेहद महंगी घड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दुबई के नेट्स पर प्रैक्टिस सेशन में हार्दिक पांड्या ‘रिचर्ड मिल आरएम 27-04' की घड़ी को पहनकर मैदान पर आए. जिसने भी देखा उसी आंखें फटी सी रह गईं.

इस घड़ी की कीमत भी दांतो तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रही है. इसकी कीमत एशिया कप के विजेता की प्राइज मनी से करीबन 8 गुना ज्यादा बताई जा रही है। इस घड़ी का वजन 30 ग्राम के करीब है और इसकी कीमत तकरीबन 18 करोड़ रुपये बताई जा रही है. स्पेनिश टेनिस स्टार रफाएल नडाल भी ये घड़ी बड़े ही शौक से पहनते हैं.

Back to business 🇮🇳 pic.twitter.com/Q1yEYAAoSw — hardik pandya (@hardikpandya7) September 6, 2025



पांड्या का बिंदास अंदाज़

पांड्या ने X पर अपनी तस्वीर इस घड़ी के साथ पोस्ट की है और ट्वीट किया, “बैक टू बिज़नेस.” हार्दिक इस घड़ी के साथ ट्रैक पर भागने की मुद्रा में हैं. ब्लैक दाढ़ी के साथ वो बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं.

एशिया कप की इनामी रकम

एशिया कप जीतने वाली टीम को करीब 2.6 करोड़ रुपये की इनाम राशि मिलेगी। एशिया कप के विजेता को 3 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.6 करोड़ रुपये) की इनामी रकम दी जाएगी। जबकि, उपविजेता टीम को 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.3 करोड़ रुपये) मिलेंगे. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 14,209 अमेरिकी डॉलर (लगभग 12.5 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि दी जाएगी। हर मुकाबले के मैन ऑफ द मैच को 5,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.34 लाख रुपये) का इनाम मिलेगा. इस बार इनामी रकम को पिछले बार की तुलना में बढ़ाया गया है.

9वें खिताब पर नजर

भारत का एशिया कप 2025 में पहला मैच 10 सितंबर को दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ होगा. 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर बेताबी ज़बरदस्त हो गई है. 8 बार एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम है और इस बार उसे ख़िताब का सबसे मज़बूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें हार्दिक पांड्या का रोल एक बार फिर बेहद अहम माना जा रहा है.