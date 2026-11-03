केकेआर नहीं, मुंबई इंडियंस छोड़ इस टीम के साथ जुड़ेंगे हार्दिक पंड्या, फाइनल ट्रेड डील की चर्चा हुई तेज

हार्दिक पंड्या को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर नई ट्रेड डील के साथ पंजाब किंग्स के साथ जुड़ सकते हैं. स्पोर्ट्स् स्टार के रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक पंड्या के लिए पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड की अटकलें तेज हो गई है. रिकी पोंटिंग की कोचिंग वाली फ्रेंचाइजी की मुंबई इंडियंस के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ गई है, जिसके तहत भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और विकेटकीपर-बल्लेबाज विष्णु विनोद के मुंबई इंडियंस में जाने की संभावना है.

17 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन से पहले, इस हफ्ते के आखिर में एक आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है. माना जा रहा है कि पंजाब ने एक मैच जिताने वाले ऑलराउंडर को शामिल करने में दिलचस्पी दिखाई है, भले ही इसके लिए उन्हें अपने एक अहम तेज गेंदबाज को छोड़ना पड़े. यह दिलचस्पी मुंबई इंडियंस के एक वरिष्ठ अधिकारी की शुरुआती बातचीत के बाद सामने आई. जब PBKS ने हार्दिक को टीम में लाने की संभावना पर विचार करने के लिए हामी भरी, तो बातचीत इस बात पर केंद्रित हुई कि बदले में अर्शदीप और विष्णु को दिया जा सकता है.

इस बीच, मुंबई ने कम से कम तीन अन्य फ्रेंचाइजियों के साथ भी हार्दिक को ट्रेड करने की संभावना तलाशी थी. पंजाब के अलावा, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ही एकमात्र ऐसी टीम थी, जिसके साथ मुंबई इंडियंस की बातचीत काफी आगे बढ़ गई थी. इसमें एक ऐसी डील पर विचार किया जा रहा था, जिसमें कई खिलाड़ियों का आदान-प्रदान शामिल हो सकता था.

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