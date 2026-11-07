हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स में, अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में? IPL की सबसे बड़ी ट्रेड डील पर बड़ा दावा

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में जाने का रास्ता साफ हो गया है. इसके बदले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में जाएंगे. इस महीने के आखिर में होने वाले आईपीएल ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच इस ट्रेड (खिलाड़ियों की अदला-बदली) पर सहमति बन गई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इस ट्रेड के तहत, मुंबई इंडियंस के साथ अपने दूसरे कार्यकाल के बाद हार्दिक अब एक नई फ्रेंचाइजी में जाएंगे, जबकि अर्शदीप पांच बार की चैंपियन टीम से जुड़ेंगे. हालांकि, आधिकारिक तौर पर कन्फर्म होने से पहले इस डील को बीसीसीआई की मंजूरी मिलना जरूरी है.

रिपोर्ट में आईपीएल के सूत्र के हवाले से इस ट्रेड के पूरे होने की पुष्टि की गई है. सूत्र ने बताया उन्होंने बताया कि हार्दिक, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने को लेकर खुश हैं. श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तान बने रहेंगे. "ट्रेड पूरा हो गया है. हार्दिक पंजाब किंग्स जा रहे हैं और अर्शदीप मुंबई इंडियंस में आ रहे हैं. हार्दिक, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने के लिए खुश हैं."

रिपोर्ट की मानें तो, मामले से संबंधित व्यक्ति ने आगे बताया,"हार्दिक के बदले अर्शदीप को लेने का फैसला कप्तान और कोच का था. अर्शदीप लंबे समय से पंजाब किंग्स के साथ जुड़े रहे हैं और इस फ्रेंचाइजी के साथ मिली सफलता की बदौलत ही वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं." "फ्रेंचाइजी के मालिकों के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, खासकर यह देखते हुए कि अर्शदीप ने टीम के लिए कितना शानदार प्रदर्शन किया है. हालांकि, कप्तान और कोच ने यह फैसला लिया, और बस यही बात है."

इस बदलाव के साथ ही मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक का दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया है. वे 2024 सीजन में कप्तान के तौर पर टीम में लौटे थे, और उन्होंने लंबे समय तक कप्तान रहे रोहित शर्मा की जगह ली थी. हालांकि, यह बदलाव उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. हार्दिक के कप्तानी संभालने के बाद पिछले तीन सीजन में से दो बार पांच बार की चैंपियन टीम प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पाई.

पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप से अलग होना आसान फैसला नहीं रहा होगा, क्योंकि वे लंबे समय से इस फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे हैं. आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला, और फिलहाल वे सबसे छोटे फॉर्मेट (T20) में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

पिछले दो सीजन में पंजाब किंग्स के कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. उनकी कप्तानी में, पिछले साल यह फ्रेंचाइजी 2014 के बाद पहली बार IPL फाइनल में पहुंची थी. 2026 सीज़न के पहले हाफ में पंजाब का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था, लेकिन दूसरे हाफ में अचानक आई गिरावट के कारण वे प्ले-ऑफ में जगह नहीं बना पाए.

श्रेयस के कप्तान बने रहने के साथ, हार्दिक अब पंजाब किंग्स से सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर जुड़ेंगे. फ्रेंचाइजी उनकी ऑलराउंड क्षमताओं का पूरा फायदा उठाना चाहती है. पंजाब किंग्स को उम्मीद है कि हार्दिक उनके ऑलराउंड विभाग को मजबूत करेंगे. हालांकि, कई चोटों के कारण भारत के यह स्टार खिलाड़ी पिछले आईपीएल सीजन के बाद से कोई भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं.

इस ट्रेड के साथ ही, BCCI ने खिलाड़ियों को रिटेन करने की समय-सीमा बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी है. इससे दोनों फ्रेंचाइजियों को 16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी-ऑक्शन से पहले जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए काफी समय मिल जाएगा. पंजाब किंग्स मिनी-ऑक्शन से पहले मार्कस स्टोइनिस और नेहल वढेरा को भी रिलीज कर सकती है.

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