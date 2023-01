IND vs SL: कप्तान हार्दिक ने बताया क्यों आखिरी ओवर में अक्षर को गेंद थमाया

Hardik Pandya: आखिरी के ओवर में जीत के लिए 2 विकेट की दरकार थी

Hardik Pandya On Last Over: भारतीय टीम का एक खिलाड़ी जिसे सब कुछ मालूम होता था की कब, क्या और कैसे मैदान पर होने वाला है. जी हां आप सही समझ रहे हैं, हम बात महेंद्र सिंह धोनी (Ms Dhoni) की. अब ठीक उनके ही नक़्शे कदम पर चलते नज़र आ रहे श्रीलंका दौरे पर टी20 कप्तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) जी हां पहले टी 20 (Ind vs Sl T20) मुकाबले में जब भारतीय टीम को आखिरी के ओवर में जीत के लिए 2 विकेट की दरकार थी और हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने गेंद अक्षर पटेल (Axar Patel) को थमा दी जिसके बाद मानों 19वें ओवर कई वो पुरानी तस्वीर आँखों के सामने आ गई जो 20वें ओवर में होने वाली थी. लगा की हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने क्या सोच कर आखिर गेंद अक्षर पटेल (Axar Patel) को थमाई क्योंकि आखिरी ओवर में स्पिन गेंदबाज़ के ऊपर कोई भी बल्ला चलाएगा. आखिरी ओवर की बात करें तो 20वें ओवर की पहली गेंद पर एक रन मिला, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, तीसरी गेंद पर जब करुणारत्ने ने छक्का जड़ा तब मानों उम्मीद खत्म नग रही थी, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं बना और फिर पांचवी और छठी गेंद पर लगातार 2 विकेट और मैच भारत के झोली में ,