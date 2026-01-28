विज्ञापन
VIDEO: चीते की रफ्तार और हार्दिक पंड्या के थ्रो पर शक नहीं, बस देखते रह गए न्यूजीलैंड के कप्तान

हार्दिक पंड्या ने विपक्षी टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर को जिस तरीके से रन आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. उसे देख हर कोई रोमांचित हो गया है.

  • विशाखापत्तनम में हार्दिक पंड्या ने विपक्षी कप्तान मिचेल सैंटनर को रन आउट कर पवेलियन लौटाया
  • जसप्रीत बुमराह की लेंथ बॉल पर सैंटनर ने शॉर्ट थर्ड के पास सिंगल चुराने का प्रयास किया था
  • मिचेल सैंटनर ने छह गेंदों में 183.33 की स्ट्राइक रेट से 11 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था
विशाखापत्तनम में स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने जिस खूबसूरती के साथ विपक्षी टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) को रन आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. उसे देख वहां उपस्थित हर कोई रोमांचित हो गया है. भारत की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर मैदान में आए जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने पहली गेंद लेंथ बॉल डाली थी. जहां सैंटनर ने शॉर्ट थर्ड के बगल में खेलकर सिंगल चुराने का प्रयास किया. मगर उसमें वह नाकामयाब रहे. हार्दिक पंड्या ने गेंद पर तेजी से लपकते हुए उन्हें रन आउट कर पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया. 

चौथे टी20 इंटरनेशनल में केवल 11 रन ही बना पाए सैंटनर 

कीवी टीम को चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अपने कप्तान से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. वह अच्छी शुरूआत करने में भी कामयाब रहे. मगर वह अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. सांतवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए मिचेल सैंटनर ने कुल छह गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 183.33 की स्ट्राइक रेट से 11 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का देखने को मिला. 

टॉस हारकर 215/7 रन बनाने में कामयाब हुई है न्यूजीलैंड 

विशाखापत्तनम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 215/7 रन बनाने में कामयाब हुई है. पारी का आगाज करते हुए टिम सीफर्ट सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 36 गेंद में 172.22 की स्ट्राइक रेट से 62 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा डैरिल मिचेल ने 18 गेंद में नाबाद 39 रनों का योगदान दिया. 

भारत की तरफ से चौथे टी20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने क्रमशः दो-दो सफलता प्राप्त की. उनके अलावा जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई ने एक-एक विकेट चटकाए. मिचेल सैंटनर को पंड्या ने रन आउट किया. 

