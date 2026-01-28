VIDEO: चीते की रफ्तार और हार्दिक पंड्या के थ्रो पर शक नहीं, बस देखते रह गए न्यूजीलैंड के कप्तान

विशाखापत्तनम में स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने जिस खूबसूरती के साथ विपक्षी टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) को रन आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. उसे देख वहां उपस्थित हर कोई रोमांचित हो गया है. भारत की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर मैदान में आए जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने पहली गेंद लेंथ बॉल डाली थी. जहां सैंटनर ने शॉर्ट थर्ड के बगल में खेलकर सिंगल चुराने का प्रयास किया. मगर उसमें वह नाकामयाब रहे. हार्दिक पंड्या ने गेंद पर तेजी से लपकते हुए उन्हें रन आउट कर पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया.

चौथे टी20 इंटरनेशनल में केवल 11 रन ही बना पाए सैंटनर

कीवी टीम को चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अपने कप्तान से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. वह अच्छी शुरूआत करने में भी कामयाब रहे. मगर वह अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. सांतवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए मिचेल सैंटनर ने कुल छह गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 183.33 की स्ट्राइक रेट से 11 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का देखने को मिला.

टॉस हारकर 215/7 रन बनाने में कामयाब हुई है न्यूजीलैंड

विशाखापत्तनम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 215/7 रन बनाने में कामयाब हुई है. पारी का आगाज करते हुए टिम सीफर्ट सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 36 गेंद में 172.22 की स्ट्राइक रेट से 62 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा डैरिल मिचेल ने 18 गेंद में नाबाद 39 रनों का योगदान दिया.

भारत की तरफ से चौथे टी20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने क्रमशः दो-दो सफलता प्राप्त की. उनके अलावा जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई ने एक-एक विकेट चटकाए. मिचेल सैंटनर को पंड्या ने रन आउट किया.

