'टैक्सी चलाकर बच्चों को पढ़ाया', अजित पवार के साथ जान गंवाने वाली अटेंडेंट पिंकी माली के माता-पिता का दर्द

Ajit Pawar Plane Crash: इस दर्दनाक हादसे में बेटी की मौत के बाद पिंकी माली की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. NDTV की टीम जब उनके घर पहुंची तो वहां का माहौल बेहद गमगीन नजर आया. पिंकी की मां ने कहा कि मुझे अंदर से लग रहा था, कुछ तो हुआ है. लेकिन ये लोग बता नहीं रहे थे. भाई भी रोते-रोते बेहाल नजर आया.

'टैक्सी चलाकर बच्चों को पढ़ाया', अजित पवार के साथ जान गंवाने वाली अटेंडेंट पिंकी माली के माता-पिता का दर्द
अजित पवार के साथ प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और उनके माता-पिता.
  • महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार के साथ बारामती प्लेन क्रैश में अटेंडेंट पिंकी माली समेत 5 लोगों की मौत हुई.
  • इस हादसे के बाद पिंकी माली के पिता शिवकुमार माली, मां, भाई ने अपना दर्द बयां किया है.
  • पिंकी के पिता ने बताया कि उन्होंने टैक्सी चलाकर बच्चों को पढ़ाया. उनके सपने पूरे किए.
"मेरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. अभी मैं क्या ही बोलूं. मैंने टैक्सी चलाकर बच्चों को पढ़ाया. बड़ी बेटी को नर्स बनाया. छोटी बेटी मॉडलिंग में जाना चाहती थी. लेकिन जब मैंने उससे दूसरा ऑप्शन पूछा तो उसने एयर होस्टेस बताया. फिर मैंने पाई-पाई जोड़कर उसे एयर होस्टेस की पढ़ाई करवाई. मैंने उसका सपना पूरा किया. नौकरी में आने के बाद वो हमारा बड़ा ख्याल रखा करती थी. लेकिन आज सब खत्म हो गया." ये कहना है कि महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ बारामती प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली प्लाइड अटेंडेंट पिंकी माली के पिता शिवकुमार माली का. बुधवार को बारामती में हुए क्रैश में हुई पिंकी माली के साथ-साथ अजित पवार, उनके बॉडीगार्ड विदीप दिलीप जाधव, कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक की भी जान गई थी. 

‘पापा कल आपसे बात करूंगी'; अधूरा रह गया पिंकी का वादा 

पिंकी माली के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने आज उनसे बात करने का वादा किया था, और यह कहते हुए वह रो पड़े कि अब उनकी बातचीत कभी नहीं हो पाएगी. विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और पिंकी समेत पांच लोगों की मौत हो गई. मध्य मुंबई में प्रभादेवी के निवासी शिवकुमार ने बेटी से आखिरी बार हुई बातचीत को याद करते हुए कहा कि उसने कहा था, “पापा, मैं कल (बुधवार को) विमान में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बारामती जाऊंगी. उन्हें वहां छोड़ने के बाद मैं नांदेड़ जाऊंगी और होटल पहुंचने के बाद आपसे बात करूंगी.”

राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं के साथ उड़ान भर चुकी थी पिंकी 

पिंकी दिल्ली में स्थित VSR वेंचर्स द्वारा संचालित लियरजेट 46 में अटेंडेंट थीं, जो बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में चालक दल के दो सदस्यों समेत कुल पांच लोग सवार थे. शिवकुमार ने कहा कि पिंकी इससे पहले राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों और कई राजनीतिक नेताओं के साथ विमान में उड़ान भर चुकी थीं. उन्होंने कहा कि पिंकी चौथी बार अजित पवार के साथ विमान में रवाना हुई थीं.

शिवकुमार ने नम आंखों के साथ कहा, “मैंने कल शाम उससे बात की थी और उसने मुझे बताया था कि वह उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बारामती जाएगी और फिर नांदेड़ रवाना होगी. मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने के बाद कल बात करेंगे. लेकिन वह कल अब कभी नहीं आएगा.”

पिंकी के पिता भी NCP से जुड़े है, 16 जनवरी को बेटी से हुई थी मुलाकात 

शिवकुमार भी अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय नेता समाधान सर्वंकर ने उन्हें विमान हादसे के बारे में बताया. उन्होंने कहा, “मैंने टीवी खोला. खबर देखकर में स्तब्ध रह गया.” दोनों बाप बेटी की 16 जनवरी को मुलाकात हुई थी, जब पिंकी नगर निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए ठाणे के प्रभादेवी पहुंची थी.

पिंकी के पिता शिवकुमार माली मूल रूप से यूपी के जौनपुर के रहने वाले थे. जौनपुर के केराकत तहसील के भैंसा गांव में आज भी इनका पुस्तैनी जायदाद और घर है. आस-पास के लोगों ने बताया कि वो लोग कभी-कभी जौनपुर आते थे.  

5 साल से फ्लाइड अटेंडेंट का काम कर रही थी पिंकी

उन्होंने कहा कि पिंकी पिछले पांच साल से फ्लाइड अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थी. उन्होंने अपना करियर एअर इंडिया से शुरू किया था और कुछ वर्ष बाद वह एक निजी चार्टर्ड फ्लाइट कंपनी में काम करने लगी थीं. शिवकुमार ने कहा, “अजित पवार के साथ हालिया उड़ान के दौरान मेरी बेटी ने उनसे शिकायत की थी कि वह पूरे महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं लेकिन राकांपा कार्यकर्ताओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. जब पवार ने उससे पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगा तो पिंकी ने उन्हें बताया कि मैं (शिवकुमार) 35 साल से राकांपा का कार्यकर्ता हूं.”

पिंकी की मां का रो-रोकर बुरा हाल, घर में पसरा मातम

इस दर्दनाक हादसे में बेटी की मौत के बाद पिंकी माली की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. एनडीटीवी की टीम जब उनके घर पहुंची तो वहां का माहौल बेहद गमगीन नजर आया. पिंकी की मां ने कहा कि मुझे अंदर से लग रहा था, कुछ तो हुआ है. लेकिन ये लोग बता नहीं रहे थे. भाई भी रोते-रोते बेहाल नजर आया.

हादसे के बाद बारामती रवाना हुआ पिंकी का परिवार

उन्होंने कहा कि इस बातचीत के बाद पवार ने उन्हें कॉल की थी. शिवकुमार ने कहा, “मैं कार चला रहा था, तब कॉल नहीं उठा पाया. इसके बाद मुझे संदेश मिला कि पवार मुझसे बात करना चाहते थे. वह कॉल भी कभी दोबारा नहीं आएगी. दुर्घटना के बारे में पता चलने के बाद शिवकुमार और उनका परिवार बारामती के लिए रवाना हो गया. पवार और पिंकी के अलावा अन्य मृतकों की पहचान विदीप जाधव, कैप्टन शांभवी पाठक और कैप्टन सुमित कपूर के रूप में हुई है.

