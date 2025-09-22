विज्ञापन
IND vs PAK: हार्दिक पंड्या ने मचाया धमाल, पाकिस्तान के खिलाफ ये कारनामा करने वाले नंबर 1 भारतीय गेंदबाज

Hardik Pandya T20I Record vs Pakistan Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पंड्या ने अपने लगातार दमदार प्रदर्शन से एक बार फिर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Hardik Pandya T20I Record vs Pakistan Asia Cup 2025:
  • हार्दिक पांड्या ने भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आठ पारियों में 15 विकेट लिए हैं
  • पांड्या ने हर मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम एक विकेट लेकर अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है
  • भारत ने एशिया कप टी20 सुपर चार मुकाबले में पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर 172 रन का लक्ष्य पूरा किया
Hardik Pandya T20I Record vs Pakistan Asia Cup 2025: भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ केवल आठ पारियों में 15 विकेट झटके हैं, जो दोनों देशों के बीच टी20 क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज़ द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा विकेट हैं. यह आंकड़ा बताता है कि हार्दिक पांड्या ने भारत-पाकिस्तान जैसे हाई-वोल्टेज मुकाबलों में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. उनकी गेंदबाजी ने कई अहम मौकों पर टीम इंडिया को बढ़त दिलाई है.

दिलचस्प बात यह है कि पांड्या ने इन आठ पारियों में पाकिस्तान के खिलाफ एक भी पारी ऐसी नहीं छोड़ी, जिसमें वह विकेट न ले पाए हों. हर मैच में उनकी गेंदबाज़ी ने टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई और विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखा.

मैच की बात करें तो अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया.

पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.

पाकिस्तान की ओर से हारिस राऊफ (26 रन पर दो विकेट) और फहीम अशरफ (31 रन पर एक विकेट) ने प्रभावी गेंदबाजी की लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए. एक बार फिर लीग मैच की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया.

India, Pakistan, Abhishek Sharma, Hardik Himanshu Pandya, Asia Cup 2025, Cricket
