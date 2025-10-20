तारापुर विधानसभा सीट से महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है. मुकेश सहनी की विकासशील इन्‍सान पार्टी (VIP) प्रत्याशी सकलदेव बिंद ने पार्टी छोड़ दी है. सकलदेव बिंद ने नामांकन से नाम वापस लेने की घोषणा करते हुए अपने समर्थकों के साथ तारापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी को समर्थन दे दिया है. ऐसे में तारापुर विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्‍प हो गया है.

तारापुर विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण अब बदल सकता है. दरअसल, तारापुर से राजद ने भी अपना उम्मीदवार भी उतारा है. यहां से अरुण शाह राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं.

सकलदेव बिंद ने कहा, 'मैं आज अपना नाम भी वापस लूंगा और तारापुर में आरजेडी प्रत्याशी को हराने का काम करूंगा.' बता दें कि यह वही तारापुर सीट है, जहां से महागठबंध के वीआईपी और आरजेडी दोनों पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था. तब से राजनीतिक गलियारे में हलचल थी कि इस सीट पर कौन बाजी मारेगा? अब यहां से आरजेडी और बीजेपी में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा.