विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव: तारापुर सीट पर महागठबंधन को बड़ा झटका, VIP प्रत्‍याशी ने नाम लिया वापस

तारापुर विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण अब बदल सकता है. दरअसल, तारापुर से राजद ने भी अपना उम्मीदवार भी उतारा है. यहां से अरुण शाह राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार चुनाव: तारापुर सीट पर महागठबंधन को बड़ा झटका, VIP प्रत्‍याशी ने नाम लिया वापस
तारापुर से राजद ने भी अपना उम्मीदवार भी उतारा है
  • तारापुर विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी के सकलदेव बिंद ने पार्टी छोड़कर भाजपा का समर्थन कर दिया है
  • सकलदेव बिंद ने नामांकन वापस लेकर तारापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया
  • राजद ने तारापुर सीट पर अरुण शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

तारापुर विधानसभा सीट से महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है. मुकेश सहनी की विकासशील इन्‍सान पार्टी (VIP) प्रत्याशी सकलदेव बिंद ने पार्टी छोड़ दी है. सकलदेव बिंद ने  नामांकन से नाम वापस लेने की घोषणा करते हुए अपने समर्थकों के साथ तारापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी को समर्थन दे दिया है. ऐसे में तारापुर विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्‍प हो गया है.   

तारापुर विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण अब बदल सकता है. दरअसल, तारापुर से राजद ने भी अपना उम्मीदवार भी उतारा है. यहां से अरुण शाह राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं. 

सकलदेव बिंद ने कहा, 'मैं आज अपना नाम भी वापस लूंगा और तारापुर में आरजेडी प्रत्याशी को हराने का काम करूंगा.' बता दें कि यह वही तारापुर सीट है, जहां से महागठबंध के वीआईपी और आरजेडी दोनों पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था. तब से राजनीतिक गलियारे में हलचल थी कि इस सीट पर कौन बाजी मारेगा? अब यहां से आरजेडी और बीजेपी में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sakaldev Bind, Bihar Elections, India Block
Get App for Better Experience
Install Now