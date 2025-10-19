कितने अमीर हैं सनी देओल? वाइफ पूजा देओल से कितना है उम्र का फासला? कपल में नेटवर्थ में कौन है आगे?

पाकिस्तान में जाकर हैंडपंप उखाड़ कर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाने वाले गदर के 'तारासिंह' यानी एक्टर सनी देओल फैंस के फेवरेट हैं. अपनी देशप्रेम से भरी फिल्मों से सनी ने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. आज यानी 19 अक्टूबर संडे को वह अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं. पंजाब में जन्मे सनी के पिता धर्मेंद्र और मां प्रकाश कौर हैं. एक्टर बचपन से भी अपने पिता को देखकर फिल्मों में काम करना चाहते थे और स्टार किड होने की वजह से फिल्मों में आने के लिए सनी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी. वहीं आज वह बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी देओल कितने अमीर हैं और उनकी पत्नी पूजा देओल से उनकी उम्र का फासला कितना है.

सनी देओल का कितना है नेटवर्थ

धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बेटे होने के नाते सनी देओल के पास प्रॉपर्टी खूब है. लेकिन अगर नेटवर्थ की बात करें तो सनी देओल के अकेले का नेटवर्थ 150 से 200 करोड़ का बताया गया है, जो कि उनकी फिल्मों के रोल से लेकर प्रोडक्शन के काम से आता है. वहीं गदर 2 और जाट की सफलता के बाद उनकी कमाई पर उछाल आया है.

वाइफ पूजा देओल से कितने बड़े हैं सनी देओल

19 अक्टूबर 1957 में जन्मे सनी देओल 68वां जन्मदिन मना रहे हैं. जबकि रिपोर्ट्स की मानें तो पूजा देओल का जन्मदिन 21 सितंबर 1957 बताया गया है, जिसके चलते दोनों के जन्म में एक महीने का फर्क बताया गया है.

कमाई की बात करें तो सनी देओल राजनीति की दुनिया में कदम रख चुके हैं. वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सनी देओल ने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया था, जिसके अनुसार, सनी देओल की कुल संपत्ति 87 करोड़ की बताई गई थी, जो साल 2025 में उनकी गदर 2 और जाट जैसी सफल फिल्मों के कारण बढ़ गया है. वहीं पत्नी की संपत्ति के बारे में बताया गया कि पूजा देओल के नाम पर करीब 6 करोड़ की चल संपत्ति है. जबकि उनके नाम कोई घर या जमीन नहीं है. वहीं पूजा देओल की संपत्ति में 1.5 करोड़ रुपए के सोने के गहने शामिल हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पैपराजी की नजरों से दूर रहने वाली सनी देओल की वाइफ पूजा देओल स्क्रिप्ट राइटिंग और आर्ट वर्क का काम भी देखती हैं. वहीं उन्होंने यमला पगला दीवाली की स्क्रिप्ट भी लिखी है. जबकि कहा जाता है कि पूजा देओल एक रॉयल फैमिली से आती हैं और उनका शादी से पहले नाम लिंडा था.

गौरतलब है कि 1984 में सनी देओल ने पूजा देओल से शादी की थी, जो लंदन में पली बढ़ी हैं. कपल के दो बेटे करण और राजवीर देओल हैं, दो दोनों ही एक्टिंग की दुनिया में एंट्री कर चुके हैं. वहीं बड़े बेटे करण की शादी द्रिशा आचार्य से हुई है, जो एक्टिंग की दुनिया से कोसों दूर हैं.