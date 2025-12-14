IND vs SA 3rd T20I: हार्दिक पंड्या ने रचा इतिहास, T20I इतिहास में ये कारनामा करने वाले तीसरे भारतीय

Hardik Pandya Hundred T20I Wicket Record IND vs SA: सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पुरुषों के T20I में 100 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, यह उपलब्धि उन्होंने रविवार को HPCA स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे मैच के दौरान हासिल की. रविवार के खेल से पहले, पांड्या ने 122 मैचों में 26.81 की औसत और 8.24 की इकॉनमी रेट से 99 विकेट लिए थे. T20I में उनके सबसे अच्छे आंकड़े 4-16 हैं, जो उन्होंने जनवरी 2016 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस फॉर्मेट में डेब्यू करने के बाद 2023 में अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल किए थे.

धर्मशाला में, पांड्या ने सातवें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करके 100 विकेट का माइलस्टोन हासिल किया. स्टब्स ने पंड्या की ऑफ स्टंप के बाहर पिच की गई बैक-ऑफ-ए-लेंथ गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करने की कोशिश की, लेकिन विकेटकीपर जितेश शर्मा के पास ही पहुंच पाए.

इसके साथ ही, पंड्या पेसर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के बाद पुरुषों के T20Is में 100 विकेट लेने वाले क्लब में शामिल हो गए हैं. बुमराह, जो निजी कारणों से धर्मशाला में चल रहे मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं, ने इससे पहले कटक के बाराबती स्टेडियम में T20I सीरीज़ के पहले मैच में डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की थी.

32 साल के पंड्या पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी और सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं जो एक दुर्लभ क्लब के सदस्य हैं - T20Is में 100 विकेट लेने और 1000 रन बनाने वाले. यह उपलब्धि पहले केवल स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर ही हासिल कर पाए थे: बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा.

बल्ले से उन्होंने 28.10 की औसत और 141.53 की स्ट्राइक रेट से 1939 रन बनाए हैं. 2024 मेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य पांड्या, इस फॉर्मेट में 100 छक्के और 100 विकेट लेने का डबल रिकॉर्ड बनाने वाले चौथे मेन्स क्रिकेटर भी बन गए हैं. उनसे पहले, नबी, रजा और मलेशिया के वीरनदीप सिंह इस एलीट लिस्ट में थे.