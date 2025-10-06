विज्ञापन
विशेष लिंक

आखिर क्यों रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को मिली वनडे टीम की कमान? हरभजन सिंह ने दिया ये जवाब

Harbhajan Singh on Shubman Gill Captaincy: हरभजन सिंह ने शुभमन गिल को टीम इंडिया का कप्तान बनाए जाने पर कहा है कि यह 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. चयनकर्ता रोहित शर्मा को कप्तान बनाए रख सकते थे, लेकिन वह भविष्य के बारे में सोच रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
आखिर क्यों रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को मिली वनडे टीम की कमान? हरभजन सिंह ने दिया ये जवाब
Harbhajan Singh: आखिर क्यों रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को मिली वनडे टीम की कमान?
  • BCCI ने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तान नियुक्त किया है.
  • हरभजन सिंह के अनुसार रोहित शर्मा ने कप्तान के रूप में टीम को एकजुट रखा और उनका सम्मान टीम में बना रहेगा.
  • हरभजन ने कहा कि वह भविष्य में क्रिकेट को कुछ वापस देने के लिए कोचिंग या चयन समिति में शामिल होने का इच्छुक हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Harbhajan Singh on Shubman Gill Captaincy: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी है. गिल को रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है. चयनकर्ता गिल को ऑल-फॉर्मेट कप्तान के तौर पर देख रहे हैं और इस फैसले को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है. रोहित की जगह गिल को कप्तान बनाया जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि रोहित पहले ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जता चुके हैं. ऐसे में चर्चा रोहित के भविष्य को लेकर चल पड़ी है. वहीं इन सबके बीच हरभजन सिंह ने इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया है. हरभजन की मानें तो चयनकर्ता भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और इसी के चलते गिल को कमान सौंपी गई है.

'रोहित ने टीम को एकजुट रखा'

हरभजन सिंह ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करके हुए कहा कि रोहित ने एक कप्तान के रूप में टीम को एकजुट रखा है. रोहित कप्तान बने रह सकते थे, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए गिल को समान सौंपी गई है. 

हरभजन सिंह ने कहा,"गिल की कप्तान के रूप में इंग्लैंड में कड़ी परीक्षा हुई, जिसमें वह सफल रहे. मेरा मानना है कि इंग्लैंड सीरीज के बाद ही निर्णय लिया गया कि भविष्य की कमान शुभमन गिल के हाथों में होनी चाहिए. रोहित शर्मा एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने अब तक टीम का नेतृत्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है. ड्रेसिंग रूम में उनका बहुत सम्मान है और खिलाड़ी उनका बहुत सम्मान करते हैं."

हरभजन ने कहा,"एक कप्तान के रूप में रोहित ने टीम को एकजुट रखा है. वनडे में उनकी सफलता दर बहुत ऊंची है. वह कप्तान बने रह सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह निर्णय भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया था. रोहित को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, हालांकि वह कप्तान नहीं हैं, लेकिन टीम में उनका सम्मान वैसा ही रहेगा. टीम को रोहित के नेतृत्व गुणों की जरूरत होगी."

कोच बनने को इच्छुक भज्जी

वहीं जब हरभजन से सवाल हुआ कि क्या वो भविष्य में खुद को कोचिंग की भूमिका निभाते या चयन समिति में शामिल होते हुए देखते हैं? इस पर भज्जी ने जवाब दिया,"मैं आज जो कुछ भी हूं, पूरी तरह से क्रिकेट की वजह से हूं. जब भी मुझे खेल को कुछ वापस देने का मौका मिलेगा, मैं खुद को उस भूमिका में देखना चाहूंगा. वह अवसर कब और कैसे आएगा, यह तो समय ही बताएगा."

हरभजन ने आगे कहा,"मेरे साथ हुई सभी अच्छी चीजों के लिए मैं सचमुच आभारी हूं. बीसीसीआई का शुक्रिया करना चाहता हूं. अगर उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया होता, तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता. मैं क्रिकेट को कुछ वापस देने और अगली पीढ़ी की मदद करने की उम्मीद करता हूं."

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

यह भी पढ़ें: आखिर क्यों गंभीर और अगरकर ने रोहित शर्मा को हटाया वनडे कप्तानी से? रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा

यह भी पढ़ें: 'वर्ल्ड कप खेलना है तो...' रोहित शर्मा-विराट कोहली को मिली घरेलू क्रिकेट खेलने की 'सलाह'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Harbhajan Singh, Rohit Gurunath Sharma, Shubman Singh Gill, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com