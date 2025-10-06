आखिर क्यों रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को मिली वनडे टीम की कमान? हरभजन सिंह ने दिया ये जवाब

Harbhajan Singh on Shubman Gill Captaincy: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी है. गिल को रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है. चयनकर्ता गिल को ऑल-फॉर्मेट कप्तान के तौर पर देख रहे हैं और इस फैसले को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है. रोहित की जगह गिल को कप्तान बनाया जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि रोहित पहले ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जता चुके हैं. ऐसे में चर्चा रोहित के भविष्य को लेकर चल पड़ी है. वहीं इन सबके बीच हरभजन सिंह ने इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया है. हरभजन की मानें तो चयनकर्ता भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और इसी के चलते गिल को कमान सौंपी गई है.

'रोहित ने टीम को एकजुट रखा'

हरभजन सिंह ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करके हुए कहा कि रोहित ने एक कप्तान के रूप में टीम को एकजुट रखा है. रोहित कप्तान बने रह सकते थे, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए गिल को समान सौंपी गई है.

हरभजन सिंह ने कहा,"गिल की कप्तान के रूप में इंग्लैंड में कड़ी परीक्षा हुई, जिसमें वह सफल रहे. मेरा मानना है कि इंग्लैंड सीरीज के बाद ही निर्णय लिया गया कि भविष्य की कमान शुभमन गिल के हाथों में होनी चाहिए. रोहित शर्मा एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने अब तक टीम का नेतृत्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है. ड्रेसिंग रूम में उनका बहुत सम्मान है और खिलाड़ी उनका बहुत सम्मान करते हैं."

हरभजन ने कहा,"एक कप्तान के रूप में रोहित ने टीम को एकजुट रखा है. वनडे में उनकी सफलता दर बहुत ऊंची है. वह कप्तान बने रह सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह निर्णय भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया था. रोहित को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, हालांकि वह कप्तान नहीं हैं, लेकिन टीम में उनका सम्मान वैसा ही रहेगा. टीम को रोहित के नेतृत्व गुणों की जरूरत होगी."

कोच बनने को इच्छुक भज्जी

वहीं जब हरभजन से सवाल हुआ कि क्या वो भविष्य में खुद को कोचिंग की भूमिका निभाते या चयन समिति में शामिल होते हुए देखते हैं? इस पर भज्जी ने जवाब दिया,"मैं आज जो कुछ भी हूं, पूरी तरह से क्रिकेट की वजह से हूं. जब भी मुझे खेल को कुछ वापस देने का मौका मिलेगा, मैं खुद को उस भूमिका में देखना चाहूंगा. वह अवसर कब और कैसे आएगा, यह तो समय ही बताएगा."

हरभजन ने आगे कहा,"मेरे साथ हुई सभी अच्छी चीजों के लिए मैं सचमुच आभारी हूं. बीसीसीआई का शुक्रिया करना चाहता हूं. अगर उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया होता, तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता. मैं क्रिकेट को कुछ वापस देने और अगली पीढ़ी की मदद करने की उम्मीद करता हूं."

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

