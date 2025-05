Harbhajan Singh: जैक कैलिस या कपिल देव नहीं, हरभजन सिंह ने इस खिलाड़ी को बताया बेस्ट ऑलराउंडर

Harbhajan Singh Big Statement: इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या मौजूदा समय के बेस्ट ऑलराउंडर में से एक हैं. उनके बेहतरीन खेल का हर कोई फैन है. पंड्या के खेल को लेकर पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी अपना विचार साझा किया है. उनका कहना है कि वह व्हाइट बॉल क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं.

44 वर्षीय पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कहा, 'हार्दिक पंड्या व्हाइट बॉल प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं, और मौजूदा समय में उनके जैसा कोई नहीं है. हार्दिक शुद्ध रूप से एक बल्लेबाज के साथ-साथ गेंदबाज के रूप में खेल सकते हैं. वह मुंबई इंडियंस के लिए सनसनीखेज खिलाड़ी हैं.'

Harbhajan singh said : “Hardik Pandya is the best all-rounder in white-ball cricket, and there is no one like him. Hardik can purely play as a batter or as a bowler. He has been sensational for Mumbai Indians” (YT)



