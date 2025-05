Ashwariya Rai Bachchan: टीम इंडिया के इस स्टार के गुस्से की दीवानी हैं ऐश्वर्या राय बच्चन

Ashwariya Rai Bachchan Said I like Virat Kohli Aggression: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनके चाहने वालों की एक लंबी तादाद है. जिसमें आम नागरिक से लेकर बड़ी-बड़ी हस्तियां भी शामिल है. इन्हीं बड़ी हस्तियों में एक बड़ा नाम ऐश्वर्या राय बच्चन का भी है. 51 वर्षीय बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किंग कोहली को लेकर अपना प्रेम जाहिर किया है. उनका कहना है कि उन्हें कोहली मैदान में आक्रामकता काफी पसंद है.

@ImTanujSingh नाम के एक फैन ने ऐश्वर्या राय के हवाले से लिखा है, 'मुझे विराट कोहली का अग्रेशन पसंद है. उनके अंदर मैडनेस है, जो खेल के प्रति उनके जुनून को अगले स्तर पर ले जाती है. वह अपने खेल के साथ-साथ हर चीज पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं.'

Ashwariya Rai Bachchan said - "I like Virat Kohli's aggression. He's got the madness, he's got the next level passion for the game. He's so focused on his game & everything". pic.twitter.com/CRkDxjjdUY