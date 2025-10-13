ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विराट को लेकर हरभजन सिंह की भविष्यवाणी, कोहली लगाएंगे इतने शतक

Harbhajan Singh on Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Return: दिग्गज भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का मानना ​​है कि वापसी कर रही विराट कोहली और रोहित शर्मा की सीनियर जोड़ी 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में ढेरों रन बनाएगी. कोहली और रोहित दोनों को वनडे सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया गया है, और इस साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से यह उनका भारत की जर्सी में पहला मैच होगा. यह जोड़ी नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में खेलेगी, जिन्हें रोहित की जगह वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है.

"कृपया विराट की फिटनेस के बारे में कोई सवाल न करें. फिटनेस की बात करें तो वह एक गुरु हैं. हर कोई उनके जैसा ही करता है. विराट कोहली की फिटनेस को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है; वह फिट हैं, शायद अपने साथ खेलने वाले कई खिलाड़ियों से भी ज़्यादा फिट. आज के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, वह यकीनन सबसे फिट खिलाड़ी हैं. अब, मैं बस विराट को फिर से मैदान पर देखने के लिए उत्सुक हूं," हरभजन ने जियो हॉटस्टार के 'अमूल क्रिकेट लाइव' पर कहा.

"प्रशंसकों ने उन्हें देखना मिस किया है, और व्यक्तिगत रूप से, मैं उन्हें कुछ और समय तक एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में खेलते देखना पसंद करूंगा क्योंकि उनमें अभी भी बहुत कुछ है. जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, "मुझे सचमुच लगा कि उनमें अभी चार-पांच साल बाकी हैं, न सिर्फ खेलने के लिए, बल्कि दबदबा बनाने के लिए भी, क्योंकि वह इस तरह के बल्लेबाज़ हैं. वह अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जो बल्लेबाजी के लिए उनका पसंदीदा स्थान है, और मुझे यकीन है कि वह वहां एक बार फिर अपना दमखम दिखाएंगे.

"हमने उन्हें पहले भी इन परिस्थितियों में ढेरों रन बनाते देखा है, और मुझे विश्वास है कि वह फिर से ऐसा करेंगे. रोहित के लिए भी यही बात लागू होती है; मैं इन दोनों दिग्गजों को भारत के लिए ज़ोरदार रन बनाते और टीम को मैच जिताते देखने के लिए उत्सुक हूं," हरभजन ने कहा.

इस अनुभवी क्रिकेटर ने आगे कहा कि कोहली वनडे सीरीज़ में दो शतक लगाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाज़ी करना पसंद है. "कुछ खिलाड़ी मुश्किल समय में ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं; तभी वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं. और विराट कोहली ऐसे ही खिलाड़ियों में से एक हैं. वह बड़े मौकों पर कमाल दिखाते हैं, और यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है. वह उन बड़े मौकों, उन दबाव भरे मैचों का इंतज़ार करते हैं, और तभी वह दिखाते हैं कि वह चैंपियन क्यों हैं.

"जब आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, तभी आपको सम्मान मिलता है, और उन्होंने यह सम्मान अर्जित किया है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने और टीम की कप्तानी की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद. यही वो चुनौतियां हैं जिनका वह बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. ऑस्ट्रेलिया उनका पसंदीदा शिकारगाह है, और अब वह आईपीएल के बाद वापसी कर रहे हैं." हरभजन ने कहा, "मैं वास्तव में उन्हें उन तीन एकदिवसीय मैचों में बल्लेबाजी करते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं और उम्मीद है कि उन तीन में से वह भारत के लिए कम से कम दो शतक बनाएंगे."