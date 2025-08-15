पठान से लेकर पंजाब किंग्स तक, Independence Day के शुभअवसर पर खिलाड़ियों ने दी शुभकामनाएं

Happy Independence Day 2025: देश में 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम मची हुई है. लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं. बच्चों में खास उमंग देखी जा रही है. नए-नए कपड़े पहन वो राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं. खेल जगत भी इससे अछूता नहीं है. कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है, जो कुछ इस प्रकार है-

गौतम गंभीर

टीम इंडिया के हेड कोच ने स्वतंत्रता दिवस के शुभअवसर पर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'मेरा देश, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी! जय हिंद!'

इरफान पठान

गौतम गंभीर के ही पूर्व साथी खिलाड़ी इरफान पठान ने भी अपना विचार साझा किया है. उन्होंने लिखा है, 'सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! हमारी आजादी कड़ी मेहनत से मिली है. हमारा कर्तव्य है कि हम इसे जीवित रखें-भावना से, कर्म से और एकता से. जय हिंद!'

Wishing every Indian a Happy Independence Day! 🇮🇳

Our freedom was hard-earned; our duty is to keep it alive — in spirit, in action, and in unity.

Jai Hind! pic.twitter.com/3tporvuzZ0 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 14, 2025

दिल्ली कैपिटल्स

आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने खास मौके पर लिखा है, 'देश के नाम, दिल से सलाम. जय हिंद.'

पंजाब किंग्स

आईपीएल की दूसरी फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने लिखा है, 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा!'

𝐒𝐚𝐚𝐫𝐞 𝐣𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐬𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐡𝐚 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐫𝐚! 🇮🇳



This #IndependenceDay, we celebrate the freedom and pride of our beloved nation. 🫡♥️#PunjabKings pic.twitter.com/QgVU1Q76c0 — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) August 14, 2025

आपको बता दें कि आज ही के दिन साल 1947 में भारत ने 200 साल से चले आ रहे ब्रिटिश राज को खत्म कर आजादी हासिल की थी. स्वतंत्रता की कहानी आसान नहीं है. देश को आजादी एक लंबी और कठिन प्रक्रिया के बाद मिली. जिसमें कई लोगों ने तन, मन और धन से बलिदान दिया था.

