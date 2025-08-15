'मेरा देश, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी!', गौतम गंभीर ने Independence Day पर कही दिल की बात

Gautam Gambhir, Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा है, 'मेरा देश, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी! जय हिंद!' मुख्य कोच के इन शब्दों ने उनके चाहने वालों को जोश से भर दिया है. ये शब्द एक देशभक्तिपूर्ण कैप्शन से कहीं बढ़कर हैं. यह एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिबिंब है. जिसके क्रिकेट का सफर हमेशा से राष्ट्र के गौरव से जुड़ा रहा.

