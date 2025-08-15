'मेरा देश, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी!', गौतम गंभीर ने Independence Day पर कही दिल की बात

Gautam Gambhir
- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने देशभक्ति से ओतप्रोत एक पोस्ट साझा किया.
- गंभीर ने अपने पोस्ट में "मेरा देश, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी" लिखकर देश के प्रति अपने भाव व्यक्त किए.
- हेड कोच गौतम गंभीर के इस पोस्ट ने उनके समर्थकों में जोश और उत्साह की भावना जागृत की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?हमें बताएं।
Gautam Gambhir, Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा है, 'मेरा देश, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी! जय हिंद!' मुख्य कोच के इन शब्दों ने उनके चाहने वालों को जोश से भर दिया है. ये शब्द एक देशभक्तिपूर्ण कैप्शन से कहीं बढ़कर हैं. यह एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिबिंब है. जिसके क्रिकेट का सफर हमेशा से राष्ट्र के गौरव से जुड़ा रहा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं